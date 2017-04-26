Как здоровье, яблонька?

Пожалуй, нет в природе ничего более красивого, чем майское цветение садов! В этом столько нежности и очарования, что оттаивают даже черствые души, мир кажется чище и добрее, и хочется говорить стихами. При всей загруженности делами в это время выделите минуты, чтобы полюбоваться зацветающими на даче абрикосами, вишнями, яблонями и другими деревьями и кустарниками.

Но, увы, не обходится без огорчений. Монилиоз! Его признаки можно наблюдать сразу после цветения.

– Внезапно засыхают отдельные веточки и побуревшие цветки. Не сбрасывая лепестки, они долго остаются висеть на ветках, – описали проявления болезни специалисты семейного питомника Макаревич. – Летом болезнь будет продолжать развиваться в виде серой гнили на плодах. В качестве ее профилактики мы рекомендуем следующие меры. Вырезать и сжигать все поврежденные ветки, захватывая здоровую ткань на 10-20 см, и соцветия, удалять гнилые, мунифицированные плоды, вести постоянную борьбу с вредителями, которые являются переносчиками заболевания.

Если слива или вишня болела монилиозом в прошлом году, весной по зеленому конусу и перед цветением, а также сразу после него, нужно провести обработку препаратами хорус или абига-пик.