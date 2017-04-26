Как здоровье, яблонька?

Пожалуй, нет в природе ничего более красивого, чем майское цветение садов! В этом столько нежности и очарования, что оттаивают даже черствые души, мир кажется чище и добрее, и хочется говорить стихами. При всей загруженности делами в это время выделите минуты, чтобы полюбоваться зацветающими на даче абрикосами, вишнями, яблонями и другими деревьями и кустарниками.
Но, увы, не обходится без огорчений. Монилиоз! Его признаки можно наблюдать сразу после цветения.
– Внезапно засыхают отдельные веточки и побуревшие цветки. Не сбрасывая лепестки, они долго остаются висеть на ветках, – описали проявления болезни специалисты семейного питомника Макаревич. – Летом болезнь будет продолжать развиваться в виде серой гнили на плодах. В качестве ее профилактики мы рекомендуем следующие меры. Вырезать и сжигать все поврежденные ветки, захватывая здоровую ткань на 10-20 см, и соцветия, удалять гнилые, мунифицированные плоды, вести постоянную борьбу с вредителями, которые являются переносчиками заболевания.
Если слива или вишня болела монилиозом в прошлом году, весной по зеленому конусу и перед цветением, а также сразу после него, нужно провести обработку препаратами хорус или абига-пик.
С наступлением теплых весенних дней жители края начали активно собирать дикоросы, в том числе черемшу. На розничных рынках и торговых базах уже началась ее реализация. Однако те, кто плохо разбирается в растениях, могут вместо полезного дикороса набрать… ядовитой чемерицы.
Выставка беспородных котов «Кошачий марафон» пройдет 6 мая во Владивостоке. В ней примут участие домашние любимцы, не имеющие родословных, а также более 20 подопечных фонда защиты животных «Друг», ищущих хозяев.
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