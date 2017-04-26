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Дорога ложка к обеду

В начале сезона, когда идут посадки, многие дачники и огородники стараются «посытнее» накормить грядки, чтобы дать толчок росту растений и получить в итоге, как они надеются, качественную огородную продукцию.

– Нельзя ни в коем случае бездумно сыпать удобрения. Без расчетов, не зная нормы, потребностей растений на разных этапах их развития, – предостерег кандидат сельскохозяйственных наук заместитель директора Приморской овощной опытной станции Николай Сакара. – На первом этапе жизни, когда происходит прорастание семян и усиленный рост корневой системы, они нуждаются прежде всего в фосфорном питании. Гранулированным суперфосфатом запаслись? Рядковое его внесение повышает всхожесть семян примерно на 20 процентов. Причем чем мельче семена и ниже температура почвы, тем выше эффективность этого приема (почвенный фосфор при температуре ниже 5 градусов растениями не усваивается). Не забудьте про рядковое внесение фосфорного удобрения при майском посеве моркови, столовой свеклы, редьки, редиса, петрушки, сельдерея, салата, укропа и других культур. Урожайность ранней продукции возрастет до 40 процентов! Потребность в калии у растений сейчас минимальная. А избыток азота при прорастании семян может вызвать аммиачное отравление посевов.

При достижении корнями растений стабильного влажного слоя почвы на глубине 20–25 см начинается интенсивный рост листового аппарата. Он продолжается довольно долго: 15–20 дней – у скороспелых культур, до 2–3 месяцев – у позднеспелых). В этот период на первый план выходит потребность в обильном снабжении азотом – элементом роста. Поэтому целесообразно через 2–3 недели после всходов (это примерно 2–3-я декада июня) проведение азотных подкормок. Продолжать их надо до начала образования продуктовых органов (конец июля – 1-я декада августа). В этот период растениям требуется (по степени уменьшения потребности) больше всего азота, меньше фосфора и калия. Но при этом следует отметить положительную роль фосфора в период цветения плодовых овощных культур.

Автор : Надежда БРАЖИНА

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