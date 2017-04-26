Пятьдесят лет тому назад...

Посмотрите, уважаемые читатели, какие замечательные, атмосферные фотографии мы нашли в редакционном архиве. Это снимки нашего города, сделанные в праздничные майские дни в середине 1960-х годов.

Владивосток полвека назад был не просто моложе, он был намного спокойнее и душевнее, что ли. В таком городе хорошо, наверное, было совершать неспешные прогулки (это только кажется или улицы тогда и в самом деле были шире?), любуясь исторической архитектурой и чистотой открытых пространств. Сегодня тот город сам стал историей. И как здорово, что мы имеем возможность увидеть этот «первомайский привет из прошлого»: кто-то, кто застал то время, вспомнит свое детство или молодость, тем же, кто сам еще слишком молод, будет любопытно узнать места, знакомые в их сегодняшнем обличье.