«Спартак-Приморье» – третий в России

Владивостокские баскетболисты защитили честь родного города, взяв третье место чемпионата России

Все-таки не зря мы верили в «Спартак-Приморье» и на протяжении многомесячного марафона изо всех сил болели за владивостокских баскетболистов. Нашей команде удалось повторить достижение 2013-2014 годов и стать бронзовым призером чемпионата страны в первой лиге среди мужчин.

Победителями первенства оказались спортсмены из Сургута. В финале «Университет-Югра» (с которым «Спартак» на равных сражался в полуфинале) в «одну калитку» вынес команду «Иркут».

Повержен лидер первенства

В споре за третье место суперлиги нашим спортсменам пришлось биться с лидером сезона – клубом «Новосибирск». Вначале «Спартак» одну встречу, прошедшую в столице Сибири, легко выиграл со счетом 55:71 и одну проиграл буквально на последней минуте – 74:71.

Для продолжения серии оба клуба перебрались во Владивосток. 26 апреля на паркете СК «Олимпиец» хозяева площадки нанесли сокрушительное поражение гостям – 86:64.

Счет по партиям – 20:13, 19:16, 23:18, 24:17. Как видите, ни в одном из игровых отрезков спартаковцы не отдали преимущества. Можно сказать, что игру сделал Федор Ключников – 27 очков (6 подборов, 2 передачи). Да и партнеры по команде старались: Максим Кривошеев – 15 очков (12 подборов, 1 передача, 3 перехвата) и Андрей Кирдячкин – 13 очков (8 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 1 блокшот). Другие игроки заработали чуть меньше очков, но этого хватило для общей победы.

– Для нас была важна именно игра стартовой пятерки. И ребята постарались, – отметил наставник приморцев Милош Павичевич на послематчевой пресс-конференции. – Они задали тон. Поэтому те, кто выходил на паркет со скамейки запасных, с большой энергией и самоотдачей поддерживали начинание коллег. Это и принесло результат. «Новосибирск» – очень хорошая команда, несмотря на то что потерпела поражение в этой встрече с большой разницей в счете.

Главный тренер «Спартака» как в воду глядел. Четвертая подряд игра для «Новосибирска» становилась решающей. Гости понимали, что остаются без медалей. Поэтому и настраивались на этот матч, как на последний и решительный бой. Однако у наших баскетболистов шестым «полевым игроком» стали зрители – сотни болельщиков на трибунах «Олимпийца» активно поддерживали своих любимцев, вселяя в них веру в успех.

Игра 27 апреля выдалась очень тяжелой, и тем ценнее победа. «Новосибирск» прессинговал по всей площадке, боролся за каждый мяч и много фолил. Однако в этом поединке «Спартак» был немного лучше во всем: лучше забивал под щитом и с дальних позиций, лучше пробивал штрафные, выиграл «щит» с перевесом в девять подборов и совершил чуть меньше потерь мяча.

В ходе первой половины матча приморцы доводили преимущество до 15 очков, но в третьей четверти произошел надлом. Лучшие силы сибиряков в этой десятиминутке завершали результативно все свои атаки и организовали рывок 0:12, сократив разницу до минимума. Так что трехочковое попадание Федора Ключникова было, как никогда, кстати, да и остальные баскетболисты поддержали лучшего снайпера суперлиги. Кстати, наш нападающий повторил результат предыдущей игры и набрал 27 очков. Тем самым спартаковцы свели на нет все попытки гостей перевезти серию в Новосибирск.

«Спартак-Приморье» одержал победу в четвертом матче серии со счетом 87:77 (счет по партиям – 24:13, 21:25, 23:24, 19:15) и стал третьим призером чемпионата по итогам сезона 2016-2017 года.

Медальный блеск

По окончании встречи игрокам и тренерам «Спартака» вручили бронзовые медали. Также были награждены лучшие игроки суперлиги в отдельных номинациях. Приятно, что это наши земляки. Самым полезным игроком чемпионата России был признан Федор Ключников, а лучшим форвардом в первой лиге по итогам завершившегося турнира признали Максима Кривошеева.

– Сезон окончен на мажорной ноте, – не скрывал бурных эмоций наставник приморцев Милош Павичевич. – Матч был сложный, но сердце, когда «Новосибирск» приблизился к нам в счете, честно говоря, почему-то не замирало. Была уверенность в победе. Игра складывалась в нашу пользу и развивалась по нашему сценарию. Поэтому спасибо нашим игрокам, которые на протяжении всего сезона играли от звонка до звонка. За их характер, за их борьбу, которую они навязывали противнику. Также спасибо болельщикам, они, как всегда, в нужный момент подарили нам силы, которых на финише чемпионата осталось очень мало. Поздравляю всех с заслуженной медалью!

В этот же вечер во Владивостоке в спорткомплексе «Олимпиец» также чествовали волейболисток «Приморочки». Наши девушки, завоевав по итогам осенне-весеннего сезона серебряные медали чемпионата высшей лиги «А» по волейболу среди женщин, впервые достигли столь высокого для себя результата за всю историю клуба.

«В» от имени своих читателей-болельщиков поздравляет баскетболистов и волейболисток Владивостока с призовыми местами в своих первенствах. Так держать!