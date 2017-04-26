Отели-вампиры

Пресловутые «Хаятты» снова требуют бюджетных денег

Достройку пятизвездочной гостиницы снова профинансирует региональная казна

Достройка отеля «Хаятт» на Корабельной набережной опять требует дополнительных средств из краевого бюджета. Об этом рассказал глава Приморского края Владимир Миклушевский во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания.

На сегодняшний день общий объем вложений в пятизвездочные гостиницы во Владивостоке оценили в 18,5 млрд рублей. На завершение только одного объекта – здания на Корабельной набережной – планируют добавить из казны еще 2,7 млрд. Всего же достройка этого отеля обойдется в 6,5 млрд рублей.

Прямая речь

– Решение о строительстве этих гостиниц я не принимал, – открестился глава Приморья в начале ответа на хаяттовский вопрос, заданный депутатами. – И повторюсь: если бы в свое время от меня это зависело, я бы такого решения не принял, потому что гостиницы должен строить бизнес. Тем не менее решение было принято, и я несу все обязательства своего предшественника. Нравится мне это или нет, но я обязан это делать как действующий губернатор.

Логика наших действий достаточно понятна. Гостиницу на мысе Бурном в ближайшее время выставляем на продажу, оценка уже проведена. Продавать будем не мы, а специалисты – «Российский аукционный дом», это структура Сбербанка. Они умеют это делать, они занимались продажей гостиниц в Сочи, которые Сбербанк строил к Олимпиаде. Что касается второй гостиницы, есть поручение Юрия Петровича Трутнева (полпред президента в ДФО. – Прим. ред.) достроить ее хоть в каком-то виде и сдать к Восточному экономическому форуму.

Как отметил Владимир Миклушевский, достраивать объект будут за счет бюджетных средств. В каком виде это будет происходить, пока неясно. Заказчиком строительства является компания «Наш дом Приморье» (НДП), 100 процентов акций которой принадлежит администрации Приморья. Компания, скорее всего, постарается получить кредит на достройку. Выплачивать этот кредит плюс проценты придется приморскому бюджету, так как иного источника финансирования у компании нет. При этом кредит может быть привлечен только под госгарантию.

– Будем ли мы выходить к депутатам с просьбой о гарантии? Да, будем, – уверенно заявил губернатор. – Потому что кредит НДП по-другому никто не даст. Оправданно ли это? Ну да, оправданно. Потому что гостиница в нынешнем виде стоит одних денег, а запущенная как бизнес, который можно посчитать, – других. Только и всего. По нашим оценкам, мы достроенную гостиницу продадим дороже и дополнительные затраты сможем окупить. Вот, собственно, вся история. Мы ее будем продавать обязательно, тут я с вами абсолютно согласен. Это не наши полномочия – бизнесом гостиничным заниматься.

На вопрос, почему стоимость долгостроя превысила и без того значительную сумму в 18,5 млрд рублей, Владимир Миклушевский отметил, что проект многократно приходилось изменять.

– Почему такая дорогая гостиница? Ну, по сути, нам приходится ее реконструировать, – объяснил он. – Не хочу вдаваться в подробности, чтобы никого не отвлекать. Но, когда мы приняли этот объект, там было много косяков, и все надо переделывать. Поэтому, к сожалению, такие дополнительные затраты. Но косяки совершили строители, которые строили до моего прихода. И еще: там действительно не шесть миллиардов. Это общая стоимость работ, часть из них уже выполнена. На достройку требуются значительно меньшие суммы.

Что не так с «Хаяттами»?

Пройдемся по пунктам. Нынешняя администрация Приморского края действительно не является инициатором создания пятизвездочных гостиниц во Владивостоке. Однако именно она принимала решения об их достройке за бюджетный счет, без привлечения инвесторов, из-за чего стоимость строительства выросла более чем на 10 млрд рублей.

Изначально оба отеля планировали сделать менее чем за два года и всего за 7,5 млрд рублей (3,7 млрд – объект на Корабельной набережной, 3,8 млрд – на мысе Бурном).

В феврале 2010 года строители приступили к работе. Сообщалось, что гостиницы будут сданы к декабрю 2011-го. В июле уже начали устанавливать каркас зданий. СМИ рассказывали, что жесткие сроки выполнения заказа не давали НДП и субподрядчикам расслабиться. Строительство отеля на мысе Бурном не прекращалось даже в непогоду. В дождь и снег работы производились внутри объекта.

Хотя в 2010-м затея со своевременной сдачей гостиниц и казалась фантастической, однако скорость, с какой «Хаятты» росли, была убедительной. К декабрю оба здания обрели проектную этажность, и следующим шагом стало устройство красивых фасадов, которые мы имеем возможность наблюдать до сих пор.

По словам Олега Букалова, бывшего руководителя Дальневосточной дирекции министерства регионального развития, курировавшей стройки (ныне ведомство расформировано), в августе 2012 года почти все оборудование и сантехника поступили во Владивосток и уже велась их установка. А номерной фонд отелей был готов на 99 %. Еще раз напомним: это август 2012-го. На обе гостиницы потрачено 7,5 млрд. Сегодня на достройку только одного требуется 6,5 млрд.

К АТЭС отели не сдали. Более того, после саммита о них как будто забыли. В декабре 2012 года о недостроях напомнил премьер-министр Дмитрий Медведев, который поручил новому руководству краевой администрации обеспечить ввод гостиниц в эксплуатацию в срок до 1 июня 2013 года.

Март 2013-го можно называть знаковым для всей этой истории. Тогда депутаты ЗС ПК в первый раз одобрили выделение НДП госгарантии на достройку «Хаяттов». Цена вопроса – миллиард рублей. Именно с того момента судьба отелей корнями вросла в приморскую казну, а региональные власти решили достраивать их любой ценой.

Суть инициативы с госгарантией заключалась в следующем: при имеющемся государственном поручительстве НДП берет банковский кредит и с его помощью достраивает обе гостиницы. Далее компания реализует одну из них, что позволяет ей погасить кредит, а оставшаяся часть средств возвращается в региональный бюджет.

Как подчеркивали представители администрации края, такая госгарантия будет всего лишь «бумажным документом для привлечения кредитов» и, следовательно, не сможет повлиять на распределение средств в бюджете 2013 года. Все так и произошло. Только расплачиваться за данное решение пришлось в 2014-м.

Затем последовали регулярные ежегодные бюджетные вливания в оба недостроя. Примечательно, что каждый раз, защищая очередной транш НДП, представители краевой администрации заверяли, что эти траты будут последними. И каждый раз депутаты соглашались.

Отсюда законный вопрос: а будет ли гостиница на Корабельной набережной достроена, если ей, по логике региональных властей, выделить сначала 1,2 млрд рублей (до конца лета 2017-го), а затем еще 1,5 млрд?

Ответ даст только время. В случае выделения транша НДП планирует запустить объект к третьему Восточному экономическому форуму лишь частично: будет открыто около 50 номеров – четверть от всего номерного фонда. О полной сдаче отеля в эксплуатацию речи пока не идет. И даты не называются.

Убытков не покроют?

Еще один спорный пункт: оправданность финансирования долгостроев. В далеком уже 2013 году Игорь Ватулин, тогдашний гендиректор НДП, а ныне глава Контрольно-счетной палаты Приморского края, рассказывал о примерной стоимости готовых «Хаяттов». Цену отеля определили из мировой практики реализации подобных объектов: миллион евро за гостиничный номер. То есть

отель на Корабельной набережной должен был бы уйти за 222 млн евро. А на мысе Бурном – за 218 млн. Эксперты тогда отметили избыточный оптимизм подобной оценки. Реальность подтвердила мнение специалистов: объект на мысе Бурном в его недостроенном виде до сих пор не могут реализовать – на него просто нет претендентов.

– Еще пять лет назад было очевидно, что вливание бюджетных средств в пятизвездочные отели ни к чему не приведет, – рассказал депутат Артем Самсонов. – Во-первых, средства тратятся без проекта! Его как не было пять лет назад, так нет до сих пор. Во-вторых, да, достроенная гостиница станет дороже, но на 100–200 млн, а не на 6 млрд. Так мы только увеличим наши убытки.

Примечательно, что в 2016 году краевая Контрольно-счетная палата, возглавляемая Дмитрием Виноградовым, заявила о бессмысленности и необоснованности дальнейших бюджетных вливаний в «Хаятты». Сегодня КСП руководит Игорь Ватулин, которого на эту должность порекомендовал Владимир Миклушевский. «В» попытался выяснить у чиновника, не изменилось ли мнение приморских аудиторов о «Хаяттах», однако Игорь Игоревич от комментариев отказался...