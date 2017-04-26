Куда там вашей Джулии Робертс...

Хочу рассказать на страницах вашей акции «А ну-ка, девушки! А ну, красавицы!» о замечательной женщине, которая живет в нашем городе и в чьей судьбе отражена вся жизнь нашей страны, наших прекрасных женщин, которые в годы Великой Отечественной войны, будучи совсем еще детьми, помогали фронту, приближали победу.

С Руфиной Коновальцевой мы познакомились несколько лет назад на празднике, который проводил Союз пенсионеров нашего района. Помню, как меня поразило зрелище: по фойе кинотеатра шел высокий мужчина и нес два огромных противня пирожков, а за ним шла симпатичная женщина, которая, как оказалось, и напекла всю эту вкуснятину...

Руфина Анатольевна родилась в 1935 году. Когда ей было 4 года, отец ушел воевать с белофиннами и пропал без вести. Трудно было матери Руфины... А когда началась Великая Отечественная, судьба забросила их в тайгу на берегу Амура, у самого его устья, где 25 русских семей построили село. Вскоре все мужчины из села ушли на фронт. Женщины работали на лесозаготовках, а дети, кто был хоть чуточку постарше, вязали для бойцов носки, шарфы, обмотки длиной по полтора метра для ботинок и, главное, трехпалые рукавицы, чтобы удобно было солдатам стрелять из автоматов. Кто не умел держать спицы, того научили. На пряжу пускали все, что можно было. На все село был единственный ватный матрас, так и его раздергали и скручивали вату в нити, мотали из них клубки. За эту работу детей иногда награждали кусочком сахара-рафинада.

Жившие рядом удэгейцы подкармливали ребят рыбой, летом дети собирали грибы и ягоды. Словом, кое-как выживали, но до победы дожили. А умение вязать пригодилось Руфине на всю жизнь, она стала знатной мастерицей. Всю жизнь вязала себе и родным платья, костюмы, даже шляпки!

Вот взгляните: на первом фото Руфина в костюме, который связала своими руками. Она прекрасна – чистые тонкие линии лица, великолепная коса, уникальный – ни у кого больше такого не было – наряд.

После войны семья Руфины обосновалась в Шмаковке. Здесь она пошла в школу, а после школы, как все дети послевоенной поры, помогала взрослым на полях. В 1952 году 17-летняя красавица Руфина уехала во Владивосток, где окончила вечернюю школу. Работала сначала на почте, потом устроилась в ателье мастером по пошиву одежды, затем трудилась поваром – словом, никакой работы не чуралась. Поваром она работала на рыболовном траулере, ходила в моря. Именно во время работы на СРТ (средний рефрижераторный траулер) она, как передовик и комсомолка, получила путевку в Москву, где приняла участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Вот на втором фото она в Москве – в 1957 году. Посмотрите, какая красавица! Яркие, стильные украшения – бусы, сережки, красивое платье, элегантная стрижка...

В 1964 году Руфина вышла замуж за Владимира Коновальцева, он работал слесарем на «Дальзаводе» (и, кстати, работает до сих пор), пошла туда работать и Руфина – маляром. Жили дружно, весело, на полную силу. Вместе с мужем Руфина не раз сдавала кровь – они оба заслуженные доноры России. Богатыми и зажиточными никогда не были, но одевались со вкусом и детям прививали умение одеваться красиво, аккуратно. Посмотрите на третье фото, молодые парни и девушки сегодняшнего дня! Какая на нем красавица, Джулия Робертс просто отдыхает, как вы говорите. Сколько в Руфине Коновальцевой шарма, прелести женской. А ведь она не модель и не актриса, она простая советская женщина – маляр, между прочим!

В 2014 году Руфина и Владимир отметили золотую свадьбу. Они рука об руку прошли вместе нелегкий жизненный путь, и им есть чем гордиться. Вырастили двоих детей, сына и дочь, помогают им поднимать внуков, живут душа в душу. Муж Руфину бережет, сам работает, а она дома – по-прежнему вяжет, теперь уже внукам. Она и сегодня удивительно красива – в ее глазах все так же светятся смешинки, а в изгибах прекрасных губ – все то же прелестное лукавство. Всех вам благ, Руфина Анатольевна, здоровья и оптимизма.