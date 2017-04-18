Воздушная АЗС: подлетай без очереди!

Операцию по дозаправке топливом прямо в воздухе отработали летчики дальних противолодочных самолетов Тихоокеанского флота во время учебно-тренировочных полетов.
Полеты с дозаправкой в воздухе являются одним из самых сложных видов летной подготовки, отметили в пресс-службе ТОФ. Во время полета на высоте около 6000 м и при скорости 500–550 км/час летчик самолета Ту-142, имеющего взлетную массу свыше 180 тонн, должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10–15 метров и выполнить контакт с конус-датчиком заправщика, после чего выдержать место в строю до полной заправки топлива.
Дозаправка топливом в воздухе увеличивает радиус действия и возможности дальних противолодочных самолетов Ту-142 и позволяет действовать в районах, находящихся на большом удалении от мест базирования.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство