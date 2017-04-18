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Работа над чужими ошибками

В Приморье журналисты регионального телеканала вдруг озаботились качеством бетонных разделителей на гостевом маршруте Владивостока. В эфире канала вышел странный сюжет о разрушении отбойников на «Заре» – ни экспертов, ни комментариев официальных лиц, зато налицо игнорирование очевидных, но неудобных фактов.

Коротко о сути видеосюжета: отбойники на «Заре» и улице Маковского начинают крошиться, водители недовольны – в лобовые стекла летят камни. Как известно, в бетонных блоках использовался цемент Спасского цементного завода, который подконтролен родственникам главы Владивостока Игоря Пушкарева. Виновата во всем, наверное, администрация приморской столицы – так, по крайней мере, говорят люди на улицах.

Сюжет, длящийся две с половиной минуты, вызывал множество вопросов.

Во-первых, тема разрушения бетонных блоков в нем преподносится как что-то новое, хотя ей уже больше семи лет.

Как сообщили «В» в пресс-службе городской администрации, работы по установке железобетонного ограждения начались еще в 2009 году. Их выполняло краевое предприятие «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» («Примавтодор»). Разделительные блоки типа «Нью-Джерси» были установлены от остановки общественного транспорта «Фабрика «Заря» до остановки «Перевал» и еще до приемки выполненных работ начали разрушаться. Мэрия тогда потребовала у подрядчика произвести гарантийный ремонт. Блоки заменили. Но уже через год разделительная полоса вновь стала приходить в негодность. Во второй раз краевое предприятие «Примавтодор» восстанавливать блоки по гарантийным обязательствам отказалось. Добиться от него ремонта удалось только через суд. В 2014 году бетонные блоки были восстановлены и покрашены.

Вторая проблема – эксперты. Все вышеперечисленное можно было легко «нагуглить» – подсмотреть в Интернете. Но не было сделано даже этого, не говоря уже о комментариях экспертов или действующих сторон. Представители «Примавтодора» и администрации Владивостока в ролике отсутствуют. Вместо них – случайные прохожие и первые попавшиеся водители. Доходит до абсурда.

– Ограждения можно покрывать составами, которые отталкивают влагу, – говорит в сюжете неназванный водитель.

– И что, не покрывают? – с полной серьезностью спрашивает корреспондент.

– Ну, наверное, нет, – пожимает плечами человек.

Объяснить разрушение отбойников тем, что их неправильно эксплуатируют, пытались еще в 2011 году. Как писал «В», «Примавтодор» выдвинул эту версию, чтобы избавить себя от обязательств по гарантийному ремонту. Однако Пятый Арбитражный суд Владивостока решил обратное и признал: блоки, бордюры и водоотводы, установленные в ходе капитального ремонта дороги на въезде в приморскую столицу, были выполнены с нарушением требований действующих государственных стандартов качества. Специально была проведена техническая экспертиза, которая показала, что данные изделия не соответствуют параметрам морозостойкости, регламентируемым ГОСТ 6665-21 «Камни бетонные, железобетонные». И эти недостатки образовались не в силу погодных условий и неправильной эксплуатации, а из-за использования бетона с недостаточным количеством ингредиентов либо некачественными добавками, повышающими морозостойкость изделий.

Журналисты также сообщили, что в отбойниках использовался цемент Спасского цементного завода. При этом забыли сказать, что к самому цементу никаких претензий не было. Претензии были к качеству бетона, из которого сделаны ограждения и который с нарушениями замешивало краевое предприятие.

Доказательством высокого качества цемента заводов компании «Востокцемент» может служить тот факт, что именно их продукция использовалась при строительстве всех трех мостов Владивостока, в прочности которых никто не сомневается, а также космодрома Восточный.

И последнее. Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в 2016 году городская администрация была вынуждена вновь провести ремонт блоков разделительной полосы, но уже за счет средств бюджета, поскольку гарантийный срок истек. Подрядная организация, выигравшая аукцион на восстановление части разделительной полосы, очистила поверхности бетона от старой краски, рыхлого разрушенного слоя бетона и загрязнений с помощью пескоструйного аппарата, выполнила промывку водой аппаратом высокого давления, блоки покрыли защитным гидроизоляционным составом проникающего действия и краской для наружных работ.

А ведь всего этого можно было избежать, если бы отбойники изначально были сделаны на совесть. Но почему-то всего этого в сюжете краевого телеканала сказано не было. И мы взяли на себя труд немного поправить и дополнить уважаемых коллег…

Автор : Евгений СИДОРОВ

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