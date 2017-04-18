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Полосатик станет невъездным?

Без малого пять тонн опасной для здоровья рыбы – желтого полосатика – было обнаружено специалистами Россельхознадзора в порту Владивостока.

Как сообщила пресс-служба ведомства, опасный для здоровья сушеный желтый полосатик поступил в морской порт Владивостока в середине апреля этого года из Вьетнама.

Лабораторные исследования прибывшей партии показали, что в сушеной рыбе почти в 4,4 раза превышен допустимый уровень бактериальной обсемененности. Это свидетельствует о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, ее хранении и транспортировке.

В настоящее время партия полосатика находится на хранении на специализированном складе.

В других регионах страны в последние месяцы специалисты Россельхознадзора выявляли поставки опасной рыбной продукции именно из Вьетнама. Не исключено, что в отношении предприятия, которое прислало в краевой центр «нехорошего» полосатика, могут быть введены временные ограничения на поставки в Россию выпускаемой им сушеной рыбы.

Автор : Отдел новостей «В»

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