Мне сверху видно все

Объединенная дирекция Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» впервые cтала использовать квадрокоптер для мониторинга лесных пожаров.

Оператор дрона поднимает технику на высоту в 200 метров, откуда при хорошей видимости можно отследить площадь в радиусе 20 километров. Это позволяет быстро и точно определить места возгорания и принять своевременные меры, сообщила пресс-служба заповедника.

Так, с помощью квадрокоптера сотрудники заповедника зафиксировали очаг возгорания в районе ключа Пасечного. Огонь охватил площадь в 140 гектаров. Эта территория находится близко к границам национального парка «Зов тигра». Из-за сильного ветра возникла опасность, что пожар распространится до нацпарка и нанесет ущерб охраняемой территории. Поэтому на место прибыла группа госинспекторов заповедника в составе восьми человек, вооруженных воздуходувками и переносными ранцевыми огнетушителями. Специалисты боролись с огнем в общей сложности в течение трех дней, лесной пожар был полностью потушен.

По словам руководителя Лазовского заповедника Владимира Арамилева, причинами весенних лесных пожаров чаще всего являются сельскохозяйственные палы – выжигание прошлогодней травы, которое устраивают местные жители.

– Существует ошибочное мнение, что для лучшего роста новой травы на пастбищах нужно сжечь прошлогоднюю. Но на самом деле огонь наносит заметный ущерб плодородию почвы, в которой сгорают органические вещества, необходимые для роста растений, – подчеркивает Владимир Арамилев. – На сегодняшний день палы полностью запрещены, в том числе и так называемые контролируемые, однако одними запретами людей не остановить. В преддверии пожароопасного сезона мы проводим разъяснительную работу среди населения, сотрудники заповедника распространяют листовки, обходят собственников полей, беседуют с людьми, и это дает свои результаты.