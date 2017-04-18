Ветераны Владивостока получают подарки и поздравления

Торжественное собрание, посвященное предстоящему празднованию Дня Победы, прошло в столице Приморья в городском Совете ветеранов.

Поздравить ветеранов с 72-й годовщиной Победы пришел исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов. Он поблагодарил участников Великой Отечественной войны за их самоотверженные подвиги, поздравил с праздником и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также вручил подарки – сертификаты на приобретение товаров для дома номиналом пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

– В преддверии Дня Победы в городе проводится множество праздничных мероприятий, но самое главное – это, конечно же, встречи с ветеранами. Я очень рад, что наши ветераны приходят в образовательные учреждения и рассказывают подрастающему поколению о том, как это было на самом деле и что им пришлось пережить, – подчеркнул Константин Межонов. – Мы гордимся нашими ветеранами и поздравляем их с предстоящим праздником. К тем, кто не сможет посетить торжественные собрания, представители администрации города придут сами и поздравят их дома.

Напомним, что в канун Дня Победы все участники Великой Отечественной войны Владивостока получают подарки и поздравления от администрации города. Всего в этом году подарки вручат порядка 480 ветеранам.