В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям

Дорожные строители приступили к капитальному ремонту межквартальной дороги, ведущей к клинической больнице № 1 на улице Садовой.

Работы выполняются по муниципальной программе «Здоровый город», уточнили в пресс-службе администрации краевого центра.

На участке от проспекта Острякова, 27 до ул. Садовой подрядная организация уже приступила к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Длина ремонтируемого участка составляет более 500 метров. После подготовительных работ дорожные строители уложат два слоя нового асфальтобетонного покрытия.

Отметим, в этом году планируется отремонтировать подъездные пути к клинико-диагностическому центру на ул. Светланской, 131 и к детской поликлинике № 2 на улице Нейбута, 27.