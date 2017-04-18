В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям

Дорожные строители приступили к капитальному ремонту межквартальной дороги, ведущей к клинической больнице № 1 на улице Садовой.
Работы выполняются по муниципальной программе «Здоровый город», уточнили в пресс-службе администрации краевого центра.
На участке от проспекта Острякова, 27 до ул. Садовой подрядная организация уже приступила к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Длина ремонтируемого участка составляет более 500 метров. После подготовительных работ дорожные строители уложат два слоя нового асфальтобетонного покрытия.
Отметим, в этом году планируется отремонтировать подъездные пути к клинико-диагностическому центру на ул. Светланской, 131 и к детской поликлинике № 2 на улице Нейбута, 27.
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