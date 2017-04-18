Первомай собирает колонны

Заявки на участие в первомайской демонстрации во Владивостоке подали уже более 20 тысяч жителей Приморья.

На сегодня сформировано более 30 колонн, в составе которых пройдут представители всех сфер жизни региона. Самые многочисленные колонны – по 1,5 тысячи человек – медицинских работников и представителей краевой федерации профсоюзов, уточнили в пресс-службе края. Также получено уже более тысячи заявок от спортсменов. По тысяче участников насчитывают колонны общественных организаций и политических партий, предприятий связи, работников и учащихся учреждений образования. Активно регистрируются на участие в праздничном шествии как государственные учреждения, так и частные предприятия.

Все желающие смогут присоединиться к шествию непосредственно в день праздника, 1 Мая. Волонтеры мероприятия помогут встроиться в колонну и выдадут первомайскую атрибутику.