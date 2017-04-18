Медицина уходит на дежурство

Лечебные учреждения Приморья в майские праздники будут работать по особому графику, сообщила пресс-служба края.

Официальные выходные дни в амбулаторно-поликлинической службе Приморья – 30 апреля, а также 1,7 и 9 мая.

В субботу, 29 апреля, и 6 мая детские и взрослые поликлиники работают по обычному расписанию: прием пациентов с 9.00 до 15.00. В эти дни также принимают вызовы на дом до 12.00.

В предпраздничный день, 8 мая, в большинстве поликлиник края организована работа дежурной службы. Это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку, которую обычно берет на себя в такие дни служба медицинской скорой помощи.

Расписание работы крупных лечебных учреждений Владивостока:

– Владивостокская стоматологическая поликлиника № 1 (ул. Уборевича, 14) работает с 29 апреля по 1 мая. Кроме того, с 6 по 9 мая работает круглосуточная дежурная служба неотложной стоматологической помощи. С 2 по 5 мая – работа в обычном режиме. Телефон для справок – 222-86-17.

– Детская краевая стоматология – дежурная служба работает 29 апреля, 6, 8 мая с 9.00 до 14.00. Дополнительная информация по телефонам: 243-28-73, 243-26-10.

Все травмпункты Приморья работают в эти дни круглосуточно.