И снова здравствуй, CostaVictoria!

Сезон круизных лайнеров откроется во Владивостоке 2 мая. Именно в этот день судно CostaVictoria пришвартуется к причалам Морского вокзала.

Costa Victoria прибывает во Владивосток из Сокчо, далее следует в порты Японии Канадзава и Сакаиминато, заканчивает свой маршрут в Корее.

Встречать лайнер, как сообщила пресс-служба Морвокзала, планируют творчески. Сначала состоится церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера. Также гостей и жителей города ждут выступления отряда барабанщиц, танцевальных и вокальных ансамблей. На нижней площадке будет работать ярмарка национальных товаров, а на верхней организуют маркет: «Welcome, Vladivostok – Welcome, Victoria». Также планируются открытый вернисаж Приморской государственной картинной галереи и дегустация кондитерских изделий. Колорита мероприятию добавят девушки в сарафанах и народных костюмах, с которыми можно будет сфотографироваться.

CostaVictoria пробудет во Владивостоке практически весь день и отойдет от причала Морского вокзала в 23.00 по местному времени.

Организатором круиза является южнокорейская компания Lottetour, арендовавшая у итальянской компании CostaCruises лайнер CostaVictoria. На борту судна будут находиться около 2000 пассажиров и 1000 членов экипажа.

Напомним: всего во Владивосток в рамках круизного сезона – 2017 запланировано 13 визитов крупных лайнеров.