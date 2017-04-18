Кукла – это чудо

Уникальная выставка авторской куклы «И снова растворяясь в чуде» начнет работу с 28 апреля на Морском вокзале.

Как рассказали организаторы выставки, сегодня кукла – предмет искусства и коллекционирования. Скульпторы, дизайнеры, графики, живописцы, декораторы увидели в ней огромные возможности для синтеза искусств, для создания нового пластического языка.

Идея и смысл выставки «И снова растворяясь в чуде» – показать через многообразие кукольного мира, олицетворяющего мир детства, ту золотую и беззаботную счастливую пору, в которую хотел бы вернуться каждый взрослый. Организаторы собрали на одной площадке художников кукольного искусства со всего мира. Спектр представленных работ впечатляет: куклы шарнирные, фарфоровые, интерьерные, театральные и мультипликационные, реборны.

В наше время современные материалы и мастерство художников позволило довести изображение реальности посредством куклы до зеркальной точности. Перед некоторыми куклами тысячи людей замирают с восторженным «Ах!», в работах художников эффект похожести и даже фотографичности доведен до совершенства.

Выставка адресована самому широкому кругу зрителей, здесь будет интересно и искушенному специалисту – коллекционеру, галеристу, художнику, и обычной семье с детьми, которые смогут на одной площадке увидеть все многообразие искусства куклы – искусства позитивного и понятного большинству.

На протяжении всей выставки гостей ждут профессиональные мастер-классы по созданию авторской куклы из текстиля, войлока и других материалов.