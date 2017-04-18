Городу добавили морских пейзажей

Моря России собрали на вернисаже в приморской столице

Собрать выставку морской тематики во Владивостоке – городе, где едва ли не каждое второе окно выходит на море, – казалось бы, что может быть проще? А вот в Приморском отделении Союза художников при отборе картин на выставку «Морская», что открылась на днях в залах ПСХ, столкнулись с трудностями.

– Более 300 картин было представлено на отбор, – говорит искусствовед и куратор выставки Ольга Зотова, – а взять мы могли не более 150. И совсем непростой выбор пришлось делать. Ведь главная цель выставки – не просто показать набор этюдов, которых немало у многих художников, живущих во Владивостоке. Нам хотелось дать понять зрителю, какие тематические и стилистические формы может принимать морской пейзаж.

Вот, например, классик дальневосточной живописи Иван Рыбачук. Его море северное, китобойное, суровое – посмотрите на картины «На охоте», «Тихий океан», «Тихий океан. 10 баллов»… Глубокие серые, синие тона, холодные высокие волны… Как сказали однажды искусствоведы Москвы, готовящие выставку Рыбачука еще в советские времена: «Но какое это море? Не шоколадное сочинское море. Это океан, который уносит и не всегда возвращает людей».

Другой классик – Кирилл Шебеко – представлен среди других картин работой «Субмарина», которая сразу же напоминает о том, что Владивосток – форпост и защитник России на Дальнем Востоке и что эта тема сегодня вновь становится неожиданно актуальной… В работах мэтров стихия моря не была сочиненной, придуманной, она была и остается настоящей, пропущенной через биографии многих людей, живших и работавших на побережье Тихого океана.

А вот совсем другое (то самое сочинское шоколадное) море. Последние несколько лет художник Евгений Пихтовников выезжает в Крым на пленэр, и представленные здесь его работы напоминают нам о том, сколько морей есть у России…

Выставка «Морская» представляет зрителю море таким, каким его видели и видят художники Приморья самых разных поколений – от мэтров до недавних выпускников института искусств. Вот нежные, томные берега на работах Сергея Черкасова, а вот суровые серые камни Виктора Серова, словно перышком выписанные раковины и устрицы Лидии Козьминой, неожиданно классические пейзажи молодых авангардистов Василия Галактионова и Евгении Ефремовой, лихо закрученные инсталляции «Японское море» Федора Морозова, яркие яхты Моргородка Натальи Попович…

Далеко не везде море на первом плане, но оно всегда главный герой на любой картине. Даже если это всего лишь фон для шикарных настурций в вечернем свете, как на работе Марины Пихтовниковой. Там, на заднем плане, в синей бесконечности отражается луна, и мы понимаем, что море рядом.

– А вот обратите внимание на работу «Пьяная креветка» Сергея Горбачева, – советует Ольга Зотова. – Это картина-ассоциация, выражение понятия «летний отдых», и оно очень понятно многим нашим землякам. Сергей Горбачев вообще во многом плоть от плоти моря, ведь он художник-капитан, много лет на своей яхте «Аллегро» выходил на пленэры, путешествовал по побережью.

Выставка «Морская» организована совместно с администрацией Владивостока в рамках акции «Пою мое Отечество» и подготовки к празднованию Дня Победы. Представители управления культуры администрации города высоко оценили художественный уровень представленных произведений и выразили уверенность в том, что выставка станет настоящим подарком для горожан в праздничные дни.

– На выставке представлены в том числе работы тех художников, которые с оружием в руках сражались на фронтах Великой Отечественной, – говорит Ольга Зотова. – Ну и Приморское отделение Союза художников России каждый год пытается по-разному откликнуться на День Победы. В этом году нам показалось, что морская тема будет очень уместна, потому что после войны – мир и жизнь.

Также мы хотели этим вернисажем символически отметить 200-летие Айвазовского. И постарались полномасштабно раскрыть морскую тему, чтобы выразить уважение великому российскому маринисту. При этом хочу отметить, что классического жанра марины на выставке нет. Мы не «как Айвазовский», мы просто отдаем ему должное.