Бесплатный гектар доведет до околицы

В Приморье появится минимум два новых поселения. С предложением по их созданию выступили новоявленные обладатели бесплатных дальневосточных гектаров.

На этой неделе завершилась передача россиянам готовых земельных участков по государственной программе. 120 наделов обрели хозяев на побережье бухты Алеут возле села Зарубино Хасанского района. Еще 130 гектаров распределены возле села Золотая Долина в Партизанском районе. В большинстве своем их обладателями стали жители городов Приморья и северных регионов Дальнего Востока, а также несколько соотечественников из центральной части России.

Поскольку все гектары расположены компактно, то землевладельцы провели сходы и приняли решение построить поселения. Представители молодых латифундистов отправили во Владивосток своих представителей. 25 апреля они встретились с руководством Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. По словам генерального директора агентства Валентина Тимакова, инициативные граждане – получатели гектаров в Партизанском и Хасанском районах заявили о готовности возвести современные деревни.

– Понято, что людям в одиночку такой сложный проект не осилить. Поэтому они обратились за помощью к Минвостокразвития и нашему агентству, – заявил Тимаков.

На первом этапе будет проведена работа по объединению этих граждан в организованное сообщество, планируется создать что-то вроде товариществ собственников наделов. Затем на общих сходах участники согласуют предстоящие действия по созданию поселений и выберут органы местного самоуправления. Именно выбранным руководителям предстоит заняться обеспечением инфраструктуры в будущих населенных пунктах – прокладкой автомобильной дороги и линии электропередачи (о централизованном водоснабжении и канализации речь пока не идет). На этом этапе Агентство по развитию человеческого капитала обещает оказать людям необходимую информационную и методологическую поддержку.

Еще одно поселение может появиться вблизи поселка Славянка. Здесь завершается передача владельцам 300 компактно расположенных участков.