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Сферный эксперимент

Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит фантастический фильм «Сфера», в которой между цифровым и реальным миром сотрут границы. Также на выбор зрителей два боевика: разудалая «Перестрелка» и стильный «Секретный агент». Завершает парад новинок отечественная комедия «Спасти Пушкина», где Александр Сергеевич перенесется в современную Москву прямо с Черной речки.

«Сфера» (16+)

Недалекое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает ее принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба ее друзей, близких и всего человечества.

Редкий жанр социальной фантастики, в которой главными героями и злодеями становятся не сверхчеловеки с развитой мускулатурой, а люди интеллектуального труда. К фильму привлечены такие голливудские звезды, как Эмма Уотсон (Гремиона из «Гарри Поттера») и Том Хэнкс.

«Перестрелка» (18+)

Когда подпольная сделка по продаже оружия феерически летит под откос, целый склад превращается в масштабное поле битвы. Слова закончились, и заговорили стволы. Приз в игре на выживание – кейс с большой суммой денег, но унести его не так просто. Здесь вооружены все, каждый сам за себя, а хаос правит бал.

Веселый и в меру сумасбродный боевик, который использует многие жанровые клише, но при этом остается оригинальным. Продюсером ленты выступил Мартин Скорсезе, который за проходные проекты не берется.

«Секретный агент» (18+)

Она – секретный агент мирового уровня. На этот раз ее задача – предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Вокруг так много друзей, но кому из них на самом деле можно доверять? И кто из них тот неуловимый крот, которого она должна вычислить, чтобы остановить террористов? Для спасения Лондона ей самой придется играть не по правилам.

Стильный английский триллер со множеством действующих лиц и сюжетных поворотов держит в напряжении все полтора часа хронометража.

«Спасти Пушкина» (6+)

Всем известно, что Александр Сергеевич – наше все. Поэтому ученики современного московского лицея хотят во что бы то ни стало спасти великого поэта от неминуемой смерти на дуэли. Школьники с помощью машины времени переносят Пушкина в XXI век, но и в наши дни его подстерегает немало опасностей.

Добрая и милая комедия, которая на многое не претендует, но имеет свое скромное камерное очарование. В роли Александра Сергеевича снялся главный романтик России Константин Крюков (Джоконда из «9 роты»).

Автор : Сергей ПЕТРАЧКОВ

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