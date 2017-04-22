У парковок затребовали документы

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства.

За прошедшую неделю полицейские проверили деятельность парковок, расположенных на улицах Русской, Луговой, Адмирала Горшкова, Давыдова, Баляева и проспекте 100 лет Владивостоку, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по г. Владивостоку.

Составлено семь протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без разрешительных документов. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала года в отношении организаторов и работников нелегальных автостоянок стражи порядка составили 78 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 41.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Справка «В»

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по г. Владивостоку:

– Отдел полиции № 1 (Ленинский район) – 226-71-71;

– Отдел полиции № 2 (Первомайский район) – 227-65-63;

– Отдел полиции № 3 (Первореченский район) – 240-38-65;

– Отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) – 265-53-41;

– Отдел полиции № 5 (Советский район) – 232-05-26;

– Отдел полиции № 6 (Океанский) – 238-80-03;

– Отдел полиции № 9 (о. Русский) – 249-09-27.