Ни света, ни воды, одни долги

За должников – хронических неплательщиков за коммунальные услуги – всерьез взялись коммунальщики.

Как сообщили в пресс-службе АО «ДГК», более 10000 жителей Владивостока могут лишиться коммунальных удобств из-за долга перед ресурсоснабжающими компаниями. В апреле они получили предупреждения о необходимости оплаты задолженности за уже потребленные услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. Данные потребители в совокупности накопили долги более чем на 800 тысяч рублей перед филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК» и более 220 тысяч рублей перед КГУП «Приморский водоканал». Все они не оплачивали квитанции более двух месяцев.

Если абоненты не погасят долги или не заключат соглашение о реструктуризации, поставщики коммунальных услуг грозят перейти к крайним мерам. Неплательщиков ждет не только отключение горячего водоснабжения, но и установка заглушки в канализационной системе. Кроме того, недобросовестным абонентам будет предъявлен иск о взыскании долга в судебном порядке.

На днях ПАО «ДЭК» уведомило 89 управляющих компаний и ТСЖ Владивостока об ограничении электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов из-за накопленных долгов. В список включены 316 домов. Долг управляющих компаний и ТСЖ перед Владивостокским расчетно-контрольным центром Дальэнергосбыта – филиала ДЭК за электроэнергию, потребленную в местах общего пользования, составляет более 8 миллионов рублей.

Если управляющие организации и ТСЖ не начнут рассчитываться за электропотребление лифтов, подъездов, то обслуживаемые ими многоквартирные дома останутся без электроснабжения мест общего пользования (в первую очередь это лифты).