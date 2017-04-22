Мигрантов ищут на рынках и стройплощадках

В Артеме идут оперативные мероприятия по пресечению незаконной миграции.

Полицейские проверяют места возможного пребывания иностранных граждан в Артеме: городской рынок, строительные площадки, места временного проживания иностранцев.

По итогам 27 рейдов в дежурную часть были доставлены 112 граждан Узбекистана. Все они дактилоскопированы, проверены по оперативным базам. Установлено, что 32 человека находились на территории России свыше разрешенного срока пребывания, уклоняясь от своевременного выезда из страны по истечении установленного срока.

Нарушители миграционного законодательства оштрафованы на 2 тысяч рублей, им грозит выдворение за пределы России. Пока правонарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

Один иностранец привлечен к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, в ходе оперативных мероприятий выявлено 14 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.