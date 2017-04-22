Попрыгунья с коляской

Зеленый свет для пешеходов уже погас, загорелся зеленый для автомобилей, когда на проезжую часть (прямо в паре метров перед маршруткой, в которой ехала и я), откуда ни возьмись, выскочила эта девица. Ухом она зажимала телефон, одновременно искала что-то в сумке и пыталась управлять коляской, в которой спал ребенок…

Водитель дал по тормозам, загудели идущие во втором ряду авто, да и те, что двигались по встречке, не отстали. Но девицу это не смутило. Она неслась на красный через четыре полосы движения, толкая коляску и продолжая тараторить по телефону… Да так эмоционально, что на минуту выпустила из рук коляску и та покатилась по проезжей части. Девица ойкнула, поймала коляску, проскакала с нею оставшиеся полосы движения, обернулась, показала, простите, средний палец всем гудящим авто и возмущенным водителям… И медленно, чинно – ну как же, мама с младенцем на прогулке – прошествовала в магазин.

Я не смогу написать здесь те слова, что произнес водитель маршрутки. Я вообще против таких слов. Однако в данном случае я была стопроцентно с ними согласна. Особенно с фразой: «Ну ладно сама бы под колеса попала, но ребенка-то за что?».

Вот и мне во всей этой ситуации страшнее всего было за малыша. Ведь его мамаша – то ли в силу возраста, то ли просто по врожденной глупости – явно не соображала, какой опасности она подвергала свое же чадо…

Разумеется, народ в маршрутке всю дорогу дальше обсуждал произошедшее. Вспомнили к слову и эпизод недавний, когда молодая пара во Владивостоке своего младенца укладывала «погулять» зимой за окно в какую-то чуть ли не проволочную конструкцию… Ну потому что балкона нет, ребенку надо дышать свежим воздухом, а гулять с ним час маме и папе неинтересно, у них ведь и другие дела есть.

Много еще что вспоминал народ в маршрутке и никак понять не мог: вот такое безответственное, бездумное поведение от инфантильности, которой поражена часть современной молодежи, или от ложного чувства безопасности?

Я тоже не понимаю причин подобного легкомыслия. На мой взгляд, они могут крыться только в твердой уверенности: я же мать с ребенком, меня все должны пропускать, понимать, мне должны помогать… Да, это глупо, но так почему-то думают очень многие. Поэтому, честно вам скажу, уже дома, вспоминая девицу, коляску и все случившееся, я искренне сказала: спасибо тебе, Господи, что не оставил в этот момент дитя. Что все закончилось хорошо. Пожалуйста, Господи, посмотри за этим малышом внимательнее, раз на маму его надежды нет… Ведь урок ей явно не пошел не пользу. Может ведь снова этот номер отколоть.