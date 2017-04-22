Истребитель воссоздадут из обломков с места катастрофы

В преддверии Дня Победы бойцы поискового объединения «Авиа Поиск» навели порядок на месте катастрофы двух истребителей Як-9Т под Владивостоком.

В лесном массиве в районе бухты Муравьиной поисковики собрали обломки одной боевой машины и установили памятную табличку с именем погибшего летчика и информацией о катастрофе.

В пресс-службе администрации города напомнили: 23 августа 1950 года над сопками в районе бухты Муравьиной произошло столкновение двух истребителей Як-9Т из 3-й авиаэскадрильи 47-го истребительного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. При столкновении ведущему пилоту старшему лейтенанту Александру Сайдулину удалось покинуть самолет с парашютом на минимальной высоте раскрытия. Ведомый пилот – лейтенант Герман Папенков – погиб.

– На месте катастрофы Як-9Т, которым управлял летчик Папенков, были обнаружены парашютные пряжки и центральный замок парашютной системы в застегнутом положении, что говорит об отсутствии попыток летчика покинуть самолет в воздухе, – уточнил Ярослав Ливанский, командир общественной организации «Авиа Поиск». – Поиск места возможного захоронения лейтенанта Германа Папенкова будет продолжен в ближайшее время, а все пригодные к реставрации части истребителей Як-9Т вынесены поисковиками из леса для последующего воссоздания боевой машины.

В пресс-службе мэрии отметили, что поисковые и мемориальные мероприятия проводятся в рамках проекта «Ушедшие в туман», который реализуется за счет субсидии от администрации Владивостока. Целью проекта является установка памятных досок на местах катастроф военных самолетов и привлечение молодежи к работе по увековечению памяти военнослужащих, погибших при защите Отечества.