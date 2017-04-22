Иммунизации дали неделю

С 24 по 30 апреля 2017 года Всемирная организация здравоохранения проводит Всемирную неделю иммунизации. На этот раз она проходит под хештегом #ВакциныПриносятРезультат, уточняет портал «Медновости».

В 2012 году ВОЗ объявила Десятилетие вакцин, основная цель которого – избежать миллионов смертей от заболеваний, для которых уже разработаны вакцины. Половина срока уже прошла, и организация призывает не останавливаться на достигнутом: в мире почти 20 миллионов детей все еще не привиты или привиты только частично.

По данным специалистов, в некоторых странах за прошедшие пять лет объемы вакцинации значительно увеличились. Новые иммуномодулирующие препараты, в том числе комбинированные, внедряются в клиническую практику постоянно.

Несмотря на это, во многих государствах происходят вспышки заболеваний. Например, в настоящее время в нескольких странах Европы наблюдаются вспышки кори, в США во многих штатах люди заболевают паротитом. Это происходит из-за того, что не достигнут достаточный порог иммунизации населения, который, по подсчетам ВОЗ, составляет 95 % жителей. В связи с этим необходимо сконцентрироваться на повышении информированности о важности прививок, считает ВОЗ.