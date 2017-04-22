Дачным маршрутам добавили экспрессы

Во Владивостоке с началом дачного сезона на пригородные маршруты вышли дополнительные электропоезда.

В пресс-службе компании «Экспресс-Приморье» обещают выпускать до 50 рейсов пригородных электричек в день:

– № 6301, дачный экспресс сообщением Владивосток – Кипарисово. Отправление ежедневно в 7.40. От станции Вторая Речка до станции Угольной без остановок.

– № 6311 сообщением Владивосток – Кипарисово. Отправление ежедневно в 8.30.

– № 6357, дачный экспресс сообщением Владивосток – Раздольное. Отправление по выходным и праздничным дням в 8.00. От станции Вторая Речка до станции Угольной без остановок. Без остановок на станциях Амурский залив и Совхозная.

– № 6302 сообщением Кипарисово – Владивосток. Отправление ежедневно в 16.40.

– № 6382 сообщением Кипарисово – Владивосток. Отправление ежедневно в 19.35.

Пригородному поезду № 6365/6367 сообщением Владивосток – Уссурийск – Спасск-Дальний дополнительно назначены остановки: 9237 км, Сиреневка, 9232 км, 9230 км, 9194 км, Сахзавод, – пригородному поезду № 6361 сообщением Владивосток – Уссурийск дополнительно назначена остановка о.п.9194 км.

Кроме того, с 1 апреля уже курсируют дополнительные электропоезда:

– № 6309 Владивосток – Кипарисово. Отправление в 9.30 по выходным и праздничным дням,

– № 6312 Кипарисово – Владивосток. Отправление в 15.00 ежедневно,

– № 6304 Раздольное – Владивосток. Отправление в 17.35 ежедневно.