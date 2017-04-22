Дачным маршрутам добавили экспрессы

– № 6357, дачный экспресс сообщением Владивосток – Раздольное. Отправление по выходным и праздничным дням в 8.00. От станции Вторая Речка до станции Угольной без остановок. Без остановок на станциях Амурский залив и Совхозная.
27 лет назад, в апреле 1990 года, впервые приехала во Владивосток американский историк Биргитта Ингемансон. Спустя восемь лет она узнала о существовании писем Элеоноры Прей… И вот уже без малого три десятка лет Биргитта приезжает на берег Японского моря каждый год, Владивосток стал для нее родным, городом, который навсегда связал ее, Россию, США и Элеонору Прей.
До самого масштабного и ожидаемого туристского события в Азиатско-Тихоокеанском регионе – третьего Тихоокеанского туристского форума остается меньше месяца. Организаторы обещают жителям и гостям мероприятия насыщенную развлекательную программу.
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