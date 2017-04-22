«Чистые пути» – мечта железнодорожника

Представители Дальневосточной железной дороги провели выездное совещание по благоустройству территории, расположенной вблизи полосы отвода железной дороги.

Как сообщила пресс-служба ОАО «РЖД», комиссия осмотрела участок Владивосток – Угольная. Наиболее проблемными с точки зрения эстетики оказались территории, на которых размещены гаражные кооперативы и постройки частного сектора. Именно эти участки возле железнодорожного полотна выглядят неопрятно. Владельцы гаражей, частных домов зачастую складируют мусор и отходы «за фасадом» своих владений, устраивая несанкционированные свалки.

Традиционно с приходом весны железнодорожники Приморья проводят экологический месячник «Чистые пути». Работникам железнодорожного транспорта Приморья приходится убирать с прилегающих территорий промышленный и бытовой мусор тоннами.