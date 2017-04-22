«Чистые пути» – мечта железнодорожника

Представители Дальневосточной железной дороги провели выездное совещание по благоустройству территории, расположенной вблизи полосы отвода железной дороги.
Как сообщила пресс-служба ОАО «РЖД», комиссия осмотрела участок Владивосток – Угольная. Наиболее проблемными с точки зрения эстетики оказались территории, на которых размещены гаражные кооперативы и постройки частного сектора. Именно эти участки возле железнодорожного полотна выглядят неопрятно. Владельцы гаражей, частных домов зачастую складируют мусор и отходы «за фасадом» своих владений, устраивая несанкционированные свалки.
Традиционно с приходом весны железнодорожники Приморья проводят экологический месячник «Чистые пути». Работникам железнодорожного транспорта Приморья приходится убирать с прилегающих территорий промышленный и бытовой мусор тоннами.
27 лет назад, в апреле 1990 года, впервые приехала во Владивосток американский историк Биргитта Ингемансон. Спустя восемь лет она узнала о существовании писем Элеоноры Прей… И вот уже без малого три десятка лет Биргитта приезжает на берег Японского моря каждый год, Владивосток стал для нее родным, городом, который навсегда связал ее, Россию, США и Элеонору Прей.
До самого масштабного и ожидаемого туристского события в Азиатско-Тихоокеанском регионе – третьего Тихоокеанского туристского форума остается меньше месяца. Организаторы обещают жителям и гостям мероприятия насыщенную развлекательную программу.
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