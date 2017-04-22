Юные художники рисуют Победу

Выставка детского рисунка «Пусть не будет войны никогда», посвященная 72-й годовщине Победы, открылась в актовом зале административно-территориального управления Фрунзенского района.
В экспозиции представлены работы учащихся детской художественной школы № 1. Выставка также приурочена к 50-летию художественной школы, поэтому на ней собраны рисунки на военную тематику учащихся разных лет, отметили в пресс-службе мэрии.
Выставки детского рисунка в стенах АТУ Фрунзенского района уже давно стали традиционными. Юные художники выставляют свои работы в преддверии многих праздников – Нового года, Дня защитника Отечества, Международного женского для, Дня города, Дня окончания Второй мировой войны и Дня народного единства.
Экспозиция будет доступна для просмотра до конца мая. Выставка открыта для посещения в будние дни с 9 до 18 часов по адресу: ул. Посьетская, 24. Вход свободный.
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