Парад Победы во Владивостоке отрепетируют еще четыре раза

Репетиция парада Победы во Владивостоке пройдет в ночь на 27 апреля с 2.30 до 6.00, а также вечером 28 апреля, 3 и 5 мая с 21.00 до 24.00, сообщили в пресс-службе края.

В эти часы парковка и движение транспортных средств будут ограничены на следующих участках автодорог краевого центра:

– на улице Алеутской от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской,

– на улице Уборевича от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской,

– на Океанском проспекте от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской,

– на улице Адмирала Фокина от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

Кроме того, 5 мая с 21.00 до 24.00 будет ограничено движение на Корабельной набережной от дома № 73 на улице Светланской до дома № 1 на Океанском проспекте и в Светланском переулке от пересечения с Корабельной набережной до пересечения с улицей Светланской.

Напомним: День Победы отпразднуют во всех муниципалитетах края, но самое масштабное мероприятие традиционно пройдет в столице Приморья. Гости праздника смогут увидеть парад боевой техники, шествие Бессмертного полка, попробовать солдатской каши, а вечером горожане и гости Владивостока смогут полюбоваться праздничным салютом, который запустят одновременно из трех точек – центра города, острова Русского и поселка Трудовое.