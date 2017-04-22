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Новости

«Москву» подменит «Лотос»

С 25 апреля на остров Попова из Владивостока ходит теплоход «Лотос».

Такое решение принято в администрации города после того, как по техническим причинам с линии был снят теплоход «Москва», сообщили в пресс-службе муниципалитета. Расписание движения морского транспорта до острова Попова и обратно осталось прежним: из Владивостока «Лотос» уходит ежедневно в 17.00 (по пятницам – в 19.00), с острова Попова – в 8.00 (по воскресеньям – в 14.30).

Как пояснили в управлении транспорта мэрии, «Москва» сейчас находится в ремонте – 19 апреля у теплохода выявлена поломка двигателя. Сколько продлятся ремонтные работы, специалисты пока ответить затрудняются. На замену после оформления необходимых документов компания-перевозчик (ООО «Танира») предоставила теплоход «Лотос», после чего паромная переправа вновь заработала.

В управлении транспорта напоминают, что с 1 мая во Владивостоке вступит в силу летнее расписание движения морского транспорта общего пользования. Пассажирам следует быть внимательными при планировании своих поездок.

Напомним: теплоход «Лотос» был построен в 1985 году в Японии. Способен одновременно принять на борт 156 человек. Время в пути от вокзала прибрежных сообщений до пирса о. Попова на теплоходе «Лотос» занимает 1 час 10 минут.

Автор : Отдел новостей «В»

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