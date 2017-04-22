«День путешественника»: ресторанная улица, гонки на «Драконах» и аллея из живых скульптур

До самого масштабного и ожидаемого туристского события в Азиатско-Тихоокеанском регионе – третьего Тихоокеанского туристского форума остается меньше месяца. Организаторы обещают жителям и гостям мероприятия насыщенную развлекательную программу.
В этом году главной темой фестиваля «День путешественника», который пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета с 19 по 21 мая, станет культура народов мира, уточнили в пресс-службе края.
Запланированы выступления творческих коллективов стран – участниц Тихоокеанского туристского форума. Кроме того, на Университетской набережной расположатся шатры самых известных ресторанов города, где можно будет попробовать блюда национальных кухонь разных стран.
Отдельная программа ожидает гостей и жителей края в акватории бухты Аякс. Там будут организованы гонки на лодках класса «Дракон», катание на сап-досках и ряд других интересных мероприятий, часть из которых будет открыта для участия.
Ярким акцентом фестиваля станет аллея из живых скульптур, с которыми смогут сфотографироваться на память все желающие.
Напомним: третий Тихоокеанский туристский форум пройдет в Приморье с 18 по 21 мая на базе Дальневосточного федерального университета. В программу традиционно включены несколько блоков: деловая часть, куда впервые интегрирован Международный форум стран Северо-Восточной Азии, XXI международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo, выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show и фестиваль «День путешественника».
27 лет назад, в апреле 1990 года, впервые приехала во Владивосток американский историк Биргитта Ингемансон. Спустя восемь лет она узнала о существовании писем Элеоноры Прей… И вот уже без малого три десятка лет Биргитта приезжает на берег Японского моря каждый год, Владивосток стал для нее родным, городом, который навсегда связал ее, Россию, США и Элеонору Прей.
До самого масштабного и ожидаемого туристского события в Азиатско-Тихоокеанском регионе – третьего Тихоокеанского туристского форума остается меньше месяца. Организаторы обещают жителям и гостям мероприятия насыщенную развлекательную программу.
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