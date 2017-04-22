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Более 1000 портретов для шествия Бессмертного полка распечатано в приморской столице

9 Мая в пятый раз жители приморской столицы примут участие во всероссийской акции «Бессмертный полк».
Более 1000 портретов для шествия Бессмертного полка распечатано в приморской столице

Уже ставшее традиционным шествие горожан с портретами своих родственников-фронтовиков, которых сегодня уже нет с нами, стартует сразу после торжественного парада войск и военной техники, уточнили в пресс-службе мэрии.

– По данным сервисных центров, занимающихся печатью фотографий для шествия, уже изготовлено более 1000 портретов, и заявки продолжают поступать. Стоит отметить, что у многих людей портреты были сделаны в прошлые годы. В 2016 году в шествии Бессмертного полка приняло участие более 30000 человек, – рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.

Для участия в шествии необходимо прийти 9 Мая с фотографией (формат А3 на штендере) своего родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне и не дожил до 72-й годовщины Победы. Построение колонны начнется в 9 часов в сквере Семенова (около здания «Серая лошадь», улица Алеутская, 19а). Далее шествие пройдет по улице Светланской и завершится на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота». Горожане, которые не участвуют в шествии, традиционно смогут посмотреть на Бессмертный полк, выстроившись на тротуарах.

Задать все интересующие вопросы по поводу участия в шествии можно в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефонам: 222-08-38, 222-39-65, 2614-180, 2614-400.

Напомним: инициатором акции «Бессмертный полк» в 2013 году во Владивостоке стала одна из молодежных общественных организаций города. Тогда же инициативу обсудили на очередном заседании организационного комитета «Победа». Председатель оргкомитета глава города Игорь Пушкарев поддержал идею проведения акции «Бессмертный полк» и предложил участникам акции пройти колонной сразу после парада войск.

Справка «В»

Штендеры и фотографии можно изготовить с 1 апреля по 7 мая в следующих местах:

1. Торговый центр «Луговая» (трамвайная остановка «Луговая», ул. Луговая, 21а, павильон 24, телефон 295-75-05, электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp +79089957505), ежедневно с 10 до 19 часов.

2. Павильон «Подарки» (трамвайная остановка «Баляева», ул. Юмашева, 6а, телефон +7984-193-13-30, электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp +7908-995-75-05), ежедневно с 11 до 19 часов.

3. Типография «Max print» (остановка «Авангард», ул. Светланская, 145, оф.1, телефон 8(423)200-25-99, 201-54-94, электронная почта maxprint_tp@mail.ru), в будние дни с 9 до 18 часов.

4. Торговый центр «Чапаевский» (улица Чапаева, 24а, павильон № 11), в будние дни с 10 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 11 до 18 часов.


Автор : Отдел новостей «В»

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