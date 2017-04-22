Заходишь в лес, а там кусают

С начала весны с жалобами на присасывание клещей в медицинские учреждения края обратился 271 человек, из них 89 детей. Это, как сообщается на сайте Роспотребнадзора, на 46,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года (детей обратилось на 29 процентов больше).
Наибольшее количество обращений на присасывание клещей зарегистрировано во Владивостоке (86), Уссурийске (44), Артеме (28), Находке (16), Арсеньеве (9), Пожарском и Октябрьском районах.
У четырех клещей был найден вирус энцефалита (они были сняты с жителей Владивостока, Артема, Находки), у других насекомых были обнаружены возбудители иных опасных заболеваний.
27 лет назад, в апреле 1990 года, впервые приехала во Владивосток американский историк Биргитта Ингемансон. Спустя восемь лет она узнала о существовании писем Элеоноры Прей… И вот уже без малого три десятка лет Биргитта приезжает на берег Японского моря каждый год, Владивосток стал для нее родным, городом, который навсегда связал ее, Россию, США и Элеонору Прей.
До самого масштабного и ожидаемого туристского события в Азиатско-Тихоокеанском регионе – третьего Тихоокеанского туристского форума остается меньше месяца. Организаторы обещают жителям и гостям мероприятия насыщенную развлекательную программу.
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