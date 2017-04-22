Заходишь в лес, а там кусают

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С начала весны с жалобами на присасывание клещей в медицинские учреждения края обратился 271 человек, из них 89 детей. Это, как сообщается на сайте Роспотребнадзора, на 46,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года (детей обратилось на 29 процентов больше).

Наибольшее количество обращений на присасывание клещей зарегистрировано во Владивостоке (86), Уссурийске (44), Артеме (28), Находке (16), Арсеньеве (9), Пожарском и Октябрьском районах. У четырех клещей был найден вирус энцефалита (они были сняты с жителей Владивостока, Артема, Находки), у других насекомых были обнаружены возбудители иных опасных заболеваний.

Автор : Отдел новостей «В»

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