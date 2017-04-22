Волейбольная «Приморочка» с «серебряным отливом»

Волейбольная «Приморочка» провела свой последний матч чемпионата России в высшей лиги «А» сезона 2016/2017. Поединком в Нижнем Новгороде наша команда завершила самый успешный сезон в истории клуба.

К сожалению, наши землячки свою последнюю игру, после которой состоялось награждение волейболисток Владивостока, провели вдали от родных стен. Но у болельщиков еще будет возможность поздравить приморских девушек.

В Нижнем Новгороде «Приморочка» со счетом 3:0 обыграла местную «Спарту». И хотя прямой трансляции этой встречи не было, посмотреть в записи ее могли все желающие.

В первой партии «Спарта» шла в роли догоняющей и делала это успешно на протяжении всего отрезка. Если на первый технический перерыв «Приморочка» уходила с преимуществом в три очка, то на втором коротком отдыхе хозяйки были уже в лидерах – 15:13. В концовке партии практически безукоризненно сыграли наши землячки Евгения Снегирева, Наталья Решетникова и Светлана Чеснокова. Завершающий блок опять же в их исполнении сделал свое дело, и «Приморочка» выиграла первый сет – 20:25.

Во второй партии наша команда проявила свои лучшие бойцовские качества. «Спарта» владела номинальным преимуществом на финише сета и даже первой дважды выходила на сетбол (очко, которое решает исход конкретного сета), но Светлана Чеснокова каждый раз пробивала защиту гостей, а решающее очко в затянувшейся партии принесла Марина Бондарева – 25:27.

В третьей партии «Спарта» сопротивлялась до первого технического перерыва, после чего вывесила белый флаг. Выйдя на матчбол (розыгрыш, который определяет судьбу всего матча) с преимуществом в семь очков, «Приморочка» расслабилась и немного потеряла концентрацию. Наставнику нашей команды пришлось встряхнуть игроков тайм-аутом, после чего вновь Марина Бондарева атакой загнала мяч между сеткой и двойным блоком «Спарты» – 19:25.

По окончании встречи на площадке СК «Северная Звезда» «Приморочка» получила серебряные медали высшей лиги «А».

– Игра была близка к той, к которой мы стремимся. Нормально подавали, сбили прием хозяек, и наш блок работал. Получалось все: и с краев атаковали, и первым темпом вели игру. За счет своего мастерства и победили, – рассказал по итогам матча и всего сезона главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко. – Конечно, я доволен результатом. В этом сезоне удалось подобрать хорошую, дружную команду, и за счет коллективной работы мы добились такого результата – стали серебряными призерами высшей лиги «А».

Чемпионский титул в сезоне 2016/17 завоевала череповецкая «Северянка», бронза досталась курскому «Политеху».