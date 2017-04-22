Транспортный коридор стал ямой

Состояние трассы А-188 (Артем – Находка) вызывает у автолюбителей Приморья не просто тревогу, а сильнейшее раздражение. Особенно на фоне заверений предприятия «Примавтодор» о начавшемся «раньше всех запланированных сроков» ремонте этой трассы – с целым набором ям, выбоин и разрушенного моста.

Корреспонденты сайта vl.ru на днях проехали по этой дороге. По их информации, датированной 24 апреля, сложности у автомобилистов начинаются в районе Шкотово – именно здесь появляются первые серьезные ямы, количество которых увеличивается с каждым следующим километром.

Однако корреспондентам vl.ru не удалось обнаружить ни рабочих, ни работающей техники, равно как и следов ремонта. Свежие латки по дороге в Находку появились только после знака «Находкинский городской округ». Правда, и они особо не помогают – их автомобилисты тоже стараются объезжать. Там же, на въезде в округ, была замечена дорожная техника – несколько спецмашин без движения стояли в тупичке.

В Фокино дорога осталась в прежнем состоянии. Гостей встречает мост, частично обрушившийся прошлым летом. На въезде в Фокино красуется обращение к краевым властям: «Где дороги за наши налоги?» (написано спреем на заборе кладбища). Аналогичные воззвания встречаются также на автобусных остановках по пути следования. Так жители населенных пунктов пытаются привлечь внимание к своим проблемам.

– Состояние дороги вызывает серьезные опасения, – рассказала «В» жительница Фокино Мария Зуева, которая каждую неделю ездит во Владивосток и обратно. – От Шкотово до Находки что в одну сторону, что в другую почти не осталось участков ровных, без ям, выбоин… Половину пути приходится ехать с очень малой скоростью, выезжать на встречку, объезжать по обочине… Особенно в районе Царевки – там началось, видимо, строительство куска новой объездной трассы в Находку, пошла тяжелая техника, и от дороги осталось одно название. На днях видела, как рейсовый автобус, который просто в силу габаритов не мог объехать яму, так наклонился набок, что показалось – сейчас он упадет…

Между тем в пресс-службе края со ссылкой на АО «Примавтодор» уверяют: на трассе Артем – Находка – порт Восточный работают четыре бригады дорожных рабочих, которые и осуществляют текущий ремонт дороги. По данным ведомства, опубликованным на официальном сайте краевых властей 25 апреля, с начала работ по ямочному ремонту важной транспортной магистрали юга Приморья сотрудники предприятия уложили здесь 270 тонн асфальта.

– Да, слышала известия про якобы ремонт дороги. Но лично я рабочих не видела ни разу. Вот только в районе Царевки грейдер снял совсем убитый асфальт. Это считается за ремонт?

Сайт vl.ru также сообщает: центр поселка Шкотово разбит, как и в прошлом году. Подъезд к Смоляниново просел, в Романовке разбитая дорога выходит на аварийный мост. Дорожную обстановку усложняет большое количество тяжелой техники. По тем же дорогам, что и легковой транспорт, вынуждены двигаться строительные самосвалы, бетономешалки, фуры, тягачи и прочие. Здесь же едут загруженные пассажирами рейсовые автобусы типа KIA GRANDBIRD.

В пресс-службе краевой администрации сообщают, что департамент транспорта и дорожного хозяйства запланировал провести капитальный ремонт участков дороги Владивосток – Находка общей протяженностью 32 километра. Намечено привести в порядок до начала пикового летнего трафика наиболее поврежденные участки этой дороги. Но что значит отремонтировать всего 32 из почти 140 километров разбитой дороги – остается только догадываться…

Кстати, эта трасса входит в транспортный коридор «Приморье-1». Интересно, когда коридор становится ямой, не следует ли его переименовать в «Приморье минус 1»?