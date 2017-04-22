Особое внимание – энергосбережению и экологичности

Традиционная строительная выставка «Город» открылась вчера в здании «Терминал Экспо» (бывший аэропорт Владивосток).

В ней принимают участие компании из шести стран (Австрии, Германии, Китая, Латвии, России, Финляндии) и из 15 городов России (Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда, Калуги, Челябинска, Новосибирска, Иркутска, Барнаула, Бийска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Артема, Находки, Уссурийска).

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, на выставке можно ознакомиться и выбрать одну из технологий малоэтажного строительства. Очень много разработчики и изготовители уделяют внимания вопросам энергосбережения. Один из трендов – обеспечение экологичности в строительстве. Также участники выставки предлагают не только строительные материалы, но и целый комплекс услуг: от подбора участка, геологических работ, проектирования и строительства до финишной отделки.

На выставке представлены инженерные системы различного масштаба как для индивидуальных домов, так и для целых поселков: автономные системы водоснабжения, водоотведения, водоочистки и комплектующие для них, системы кондиционирования, тепло-, газоснабжения, звуко-, гидро-, теплоизоляционные материалы и другие.

Организатор выставки – ООО «Дальэкспоцентр» – ожидает, что она станет одинаково полезной как для специалистов строительного комплекса, так и для жителей Приморского края, которые могут заказать проект, выбрать необходимые строительные материалы, а также получить консультации по вопросам финансирования (кредит или ипотека) и выбрать застройщика.

Традиционно выставка сопровождается насыщенной деловой программой, которая включает целый комплекс мероприятий для специалистов и жителей края, и в первую очередь это 6-я Дальневосточная конференция «Развитие жилищного строительства. Комплексное и устойчивое развитие территорий в интересах граждан и предпринимательского сообщества».

Традиционно совместно с выставкой пройдет 19-й краевой смотр-конкурс «Зодчество Приморья», на котором можно будет ознакомиться с лучшими работами архитекторов и проектировщиков Приморского края.

Выставка продлится до 28 апреля.