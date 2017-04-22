Из ледяной воды на берег…

Поступок, достойный настоящего мужчины, совершил житель Лесозаводска.
21 апреля, как сообщила пресс-служба МЧС по Приморскому краю, в районе улицы Кирова в Лесозаводске молодой человек прогуливался по берегу реки Уссури, когда увидел, что в воде тонет человек. Неравнодушный гражданин тотчас же кинулся в ледяную воду. Утопающий сильно замерз и не мог двигаться – в апреле вода очень холодная. Спасавшему мужчине удалось подтащить тонущего человека к берегу, но вывести его самостоятельно не представлялось возможным, так как на берегу лежали поваленные деревья, а сам берег был глинистый и отвесный. Тогда молодой человек зацепил тонущего, который практически терял сознание, за дерево и вызвал спасателей. А сам вернулся в воду к спасенному и держал его на плаву до тех пор, пока не приехали спасатели, которые и помогли вытащить утопающего на берег и передать его бригаде скорой медицинской помощи.
Как стало известно позже, спасателем оказался житель Лесозаводска Денис Кликоцук. Он не побоялся оказать помощь утопающему, несмотря на то что на данном участке река Уссури непредсказуема, имеет большую глубину, а берег очень крутой и завален деревьями. Благодаря смелости и неравнодушию Дениса удалось спасти жизнь человека.
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