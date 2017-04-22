Экоуроки поддержали экоиграми

Во Владивостоке в парке Минного городка прошел финал городских экологических игр, в котором приняли участие 180 школьников в составе девяти команд.
Все они – победители районных турниров, которые на протяжении месяца проходили в краевом центре, сообщили в пресс-службе мэрии. По итогам финального экопоединка первое место заняла школа № 82, второе – № 47, бронза досталась 58-й школе. Все участники получили грамоты от администрации приморской столицы и сладкие подарки. Командам-призерам организаторы вручили подарочные сертификаты на приобретение бытовой и цифровой техники.
Отметим, что игры были организованы в рамках подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения» администрации Владивостока. Мэрия приморской столицы уделяет особое внимание экологическому образованию подрастающего поколения. Напомним: помимо экоигр для школьников города этой весной проходят уроки «Отходы – сырье третьего тысячелетия» и «Долой полиэтиленовые пакеты», в ходе которых специалисты рассказывают о грамотной утилизации отходов, а также акции по раздельному сбору мусора.
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