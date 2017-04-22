Агро на Русском: обсудить и попробовать

Во Владивостоке открылась II международная инвестиционная конференция «Агро Дальний Восток и Сибирь – 2017». Для участия в нем на острове Русском в кампусе ДВФУ собрались фермеры и главы крупных агропромышленных компаний, ученые-аграрии и ответственные чиновники министерств и ведомств России.

– Профессионалы аграрной отрасли и потенциальные инвесторы с помощью нынешнего форума смогут оценить состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса от Урала до Тихого океана и определить для себя приоритеты дальнейшей работы, – обратился с приветствием к участникам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. – Минсельхоз оказывает особое внимание АПК на востоке страны. Ведь его задача не только накормить качественной и недорогой едой дальневосточников и сибиряков, но и наладить экспортные поставки излишков выпускаемого продовольствия. На повестке дня стоит задача создания и модернизации современных теплиц, молочных ферм и мясных комплексов, овощехранилищ и элеваторов, логистических центров, а также обеспечения крестьян новой техникой и семенным фондом, развития селекции и генетики.

На конференции проходят пленарные заседания и круглые столы, презентации новых видов продукции и подписания договоров о создании на огромных просторах региона современных производств. Открыты выставки для гостей, и проводятся дегустации. Сегодня вечером форум подведет итоги своей работы.