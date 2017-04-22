Не пустим город на дрова

Горожан призывают сообщать о незаконной вырубке деревьев

Администрация Владивостока активизировала работу по выявлению незаконной вырубки и обрезки зеленых насаждений, сноса и нарушения целостности растительного слоя почвы. Ежедневно специалисты профильных департаментов выезжают с проверками и по адресам, указанным в обращениях горожан, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

– С начала 2017 года мы выявили в городе 41 факт несанкционированного уничтожения и повреждения зеленых насаждений, – огласил данные заместитель начальника городского управления охраны окружающей среды и природопользования Антон Бибиков. – Из них 1314 деревьев уничтожено, 205 повреждено.

– В материалах проверки мы фиксируем количество вырубленных или поврежденных деревьев, – сообщил подробности начальник отдела экологической безопасности Сергей Козлов. – В документе прописываем породу дерева, его состояние и диаметр, который указывает на возраст дерева. Также фотографируем обследуемый участок. Отдел мониторинга нашего управления делает расчет ущерба, после чего материалы проверок направляют в административные комиссии и правоохранительные органы. Последние при необходимости применяют к нарушителям меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством.

Как отметил начальник отдела экологической безопасности, правонарушителя ожидает административная ответственность, если сумма ущерба составляет менее пяти тысяч рублей. Но, по его словам, в большинстве случаев ущерб превышает эту сумму (в среднем стоимость нанесенного ущерба одному дереву оценивается в пять тысяч рублей). А в этом случае «лесоруба» ждет уголовная ответственность по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 260 ч. 3 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Так, в 2016 году на черных лесорубов городской полицией было заведено 14 уголовных дел, с начала текущего года – два.

Как отмечают специалисты, незаконное уничтожение зеленых насаждений происходит в основном пользователями земельных участков в связи с ведением хозяйственной деятельности. Нарушители рубят деревья для организации стоянок автотранспорта, строительства индивидуальных жилых домов, магазинов, установки торговых павильонов, прокладки инженерных коммуникаций и т.п. Встречаются случаи уничтожения или повреждения деревьев и кустарников на придомовых территориях многоквартирных домов. Зачастую это происходит в связи с тем, что деревья, по мнению жителей, загораживают солнечный свет в квартире или просто портят вид из окна.

Напомним: вырубка, обрезка и пересадка деревьев и кустарников на территории Владивостока производятся только после оформления в установленном порядке разрешения на снос зеленых насаждений. Такие разрешения (порубочные талоны) выдают в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации города. В зависимости от ситуации определяется пакет необходимых для оформления разрешения документов.

– Призываем горожан останавливать незаконную вырубку зеленых насаждений в городе, – обратился к жителям краевого центра Антон Бибиков. – Если вы стали свидетелем вырубки деревьев и сомневаетесь в законности таких действий, сообщите в отделение полиции, поскольку сотрудники правоохранительных органов имеют право задержать и установить личность того, кто совершил правонарушение. Затем сообщите в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока.

Справка «В»

Телефоны полиции: 02 (со стационарного телефона) и 002 (с мобильного). Сообщить в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока можно по телефонам: 2614-371, 2614-272.

Также можно оставить письменное обращение через интернет-приемную на сайте www.vlc.ru



