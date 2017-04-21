«Бронзовая» серия пока на равных

«Спартак» в Сибири и победил, и проиграл

В выходные дни в Новосибирске стартовала борьба за третье место в баскетбольной суперлиге России. На бронзу претендуют клубы «Новосибирск» и «Спартак-Приморье», занявшие соответственно первое и шестое места. Кто первым одержит три победы, тот и взойдет на третью ступень пьедестала баскетбольной суперлиги страны.

Корреспондент «В» отмечает, что нынешнее противостояние напоминает чемпионат 2014 года. Тогда именно эти команды, дружно проиграв в полуфиналах, в заключительной серии плей-офф оспаривали третье призовое место. Та серия началась с победы «Новосибирска» на домашней площадке, а затем один матч в гостях и два матча дома выиграл «Спартак» и завоевал бронзовые медали суперлиги.

Несмотря на историческое преимущество, большинство баскетбольных экспертов сделало ставку на сибирских парней: мол, они гораздо увереннее прошли марафон регулярного первенства, стали лидером в первом дивизионе и одержали больше всех побед в этом сезоне. Ну-ну… Почему-то специалисты упустили из виду, что «Новосибирск» не смог в полуфинале пройти прибайкальский клуб «Иркут», ставший пятым в чемпионате.

Холодный душ для сибиряков

Неожиданным и неприятным сюрпризом для хозяев оказался первый домашний матч 22 апреля. «Спартак-Приморье» не просто одержал победу, он буквально разгромил «Новосибирск» с неприличным для лидера регулярной части чемпионата счетом 55:71. Самыми результативными в составе нашей команды были Андрей Матеюнас и Максим Кривошеев, набравшие соответственно 20 и 19 очков.

Уже в стартовом отрезке «Спартак» окатил соперника холодным душем – благодаря успешным атакам Андрея Кирдячкина и Максима Кривошеева случился рывок – 4:12. Следом Матеюнас забивает трехочковый и отдает точный пас под результативный бросок Кривошееву. Точку в первой партии поставил Джастин Мартин, дважды попав в корзину (один раз с игры и второй раз – реализовав штрафной бросок), – 15:25. Двузначная разница в счете придала уверенности приморцам.

Вторая четверть оказалась не самой результативной. Обе команды, уставшие от жесткого графика плей-офф, подолгу разыгрывали атаки, а завершающие броски были неточными и у хозяев, и у гостей. У приморцев третий игровой отрезок хорошо провел Владимир Белов, взяв на себя инициативу в нападении. Но «Новосибирск» сумел до большого перерыва несколько сократить отставание в счете – 29:36.

В середине третьей 10-минутки хозяева сумели почти выравнять игру. Разница в счете и вовсе сократилась до 4 очков – 43:47. Однако спортсмены Владивостока тут же восстановили статус-кво двумя быстрыми контратаками, когда попадания Кирдячкина и Мартина вернули «Спартаку» преимущество +10.

В заключительной партии «Новосибирск» из-за поспешности и нервозности результативно завершил всего три атаки из 18. Поэтому «Спартак» спокойно довел игру до победного результата с разницей +16 в свою пользу.

Поражение на последних минутах

23 апреля в столице Сибири состоялся второй матч (завершался он поздно вечером в воскресенье по владивостокскому времени). «Горожанам» отступать было некуда, к тому же у главного тренера БК «Новосибирск» Владимира Певнева был день рождения.

Однако две первые партии прошли под диктовку баскетболистов Владивостока. Наши земляки активно атаковали и жестко действовали в обороне. Да и процент точных попаданий в корзину у гостей был лучше. Сибирякам удалось лишь нейтрализовать Матеюнаса, доставившего больше всего хлопот хозяевам в первом матче. Зато в работу включились Кирдячкин (на его счету 21 очко) и Кривошеев (заработавший 20 очков). А вот еще один отличившийся накануне своей результативностью Мартин на сей раз был хорош лишь на подборах мяча под щитом (12 подборов).

До большого перерыва нам удалось по партиям обыграть соперника со счетом 18:22 и 16:20.

Третья 10-минутка прошла в равной борьбе. Уступать никто не собирался. Обе команды уделили особое внимание защите своей корзины, а дальние броски у соперников не отличались точностью попадания – 14:13.

К сожалению, в четвертой партии произошел перелом. Спартаковцы подустали, лидеры один за другим стали отправляться на скамейку запасных из-за полученных максимальных персональных фолов, а выходящие им на замену игроки не смогли поддержать боевой настрой коллег. Хозяева площадки хотели сделать подарок своему наставнику, и им это удалось на последних минутах матча. Буквально на финишном отрезке сибиряки догнали приморцев и оторвались с разницей в один трехочковый бросок. Счет в партии составил 26:15, а по итогам всего матча вышло 74:71.

– В целом мы провели хорошие матчи и достойно выступили против лидера регулярной части чемпионата, – рассказал по итогам поездки в Сибирь наставник приморцев Милош Павичевич. – Что касается первой игры, то спасибо ребятам, это был удачный матч для нас. Обыграли тяжелого противника на чужой площадке. Но одна игра ни о чем не говорит. Да, «Новосибирск» забил всего 55 очков, но на самом деле это талантливая команда. Вторая встреча вначале напоминала предыдущую. После первой половины поединка могло сложиться впечатление, что все идет по нашему плану. Оказалось, что это не так. «Новосибирск» сумел в считаные минуты вернуться в игру, и нам пришлось тяжело. Чем отличаются два матча? Во втором поединке было много борьбы за владение мячом, и, к сожалению, мы ее проиграли. Противостояние продолжается.

Итак, счет в серии 1:1. Сейчас обе команды перебрались во Владивосток. На паркете «Олимпийца» «Спартак-Приморье» будет принимать «Новосибирск» 26 и 27 апреля (начало домашних матчей в 19.00).

Расслабляться нашим землякам нельзя. Достаточно вспомнить минувший полуфинал. Тогда, после игр в Сургуте, счет в серии также был 1:1. А на домашнем паркете владивостокские баскетболисты дважды уступили «Университету–Югре». Будем надеяться, что снаряды не падают дважды в одну воронку.