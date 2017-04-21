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«Скорость» не удалось скрыть в носках

Свыше двух килограммов наркотических веществ уничтожили сотрудники транспортной полиции во Владивостоке.

«В последнее время наркокурьеры все чаще используют поезда дальнего следования в качестве канала поставки зелья на Дальний Восток и в Приморье»

«Носки и трусы едва ли не самые популярные у наркокурьеров места для хранения и перевозки наркотических средств»

На исходе прошлой недели в топку одной из котельных краевого центра отправились марихуана, гашиш, гашишное масло, героин, опий, наркотические средства синтетического происхождения, изъятые в рамках уголовных дел. Вместе с ними в огне сгорели предметы, применяемые для приготовления, расфасовки и употребления наркотиков: шприцы, весы, гильзы папирос и т.д.

Уничтожение вещественных доказательств производилось в присутствии специально созданной комиссии. Сжигание исключает возможность их возврата в незаконный оборот. Специальные акты на уничтожение наркотических средств, инструментов и оборудования детально регламентируют точный вес сжигаемых партий.

Как рассказала «В» представитель пресс-службы Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте Екатерина Назарова, подобные мероприятия проводятся регулярно. Вещественные доказательства уничтожаются после того, как судебный приговор вступает в законную силу, а также отпадает необходимость в их хранении.

– В последнее время наркокурьеры все чаще используют поезда дальнего следования в качестве канала поставки зелья на Дальний Восток и в Приморье. Транспортные полицейские региона ежедневно задерживают перевозчиков наркотиков, какие бы меры конспирации они ни применяли. Не так давно сотрудники Владивостокской транспортной полиции задержали 24-летнего жителя Приморья, перевозившего синтетический наркотик «скорость» в значительном размере. В поле зрения полицейских он попал, когда курил в общественном месте. Нарушителя общественного порядка задержали для выяснения личности и составления протокола, – говорит Екатерина Назарова.

В ходе личного досмотра стражи порядка нашли у парня в носке бумажный пакет с синтетическим порошком. Задержанный не отрицал, что это наркотическое средство «скорость», которое мужчина заказал для личного употребления по Интернету через пользователя известной социальной сети.

По факту хранения наркотических средств было возбуждено уголовное дело. Любителю «скорости» светит лишение свободы сроком до трех лет.

Кстати, исходя из полицейской практики можно сказать, что носки и трусы едва ли не самые популярные у наркокурьеров места для хранения и перевозки наркотических средств. Видимо, злоумышленники полагают, что в случае их задержания полисмены побрезгуют и не станут тщательно осматривать нижнее белье. Но, судя по возросшему числу задержаний перевозчиков дурман-травы и синтетических наркотических средств, участники наркотрафиков заблуждаются.

Автор : Сергей КОЖИН

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