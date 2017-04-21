На нерадивую УК управа найдется

В администрации Владивостока состоялось очередное занятие экспресс-курса жилищного просвещения «Молодой управдом», на котором главный специалист управления содержания жилищного фонда мэрии Наталья Назарова рассказала о санитарном содержании общедомового имущества многоквартирного дома (МКД). А директор НП «Домовой контроль» Роман Ершов разъяснил порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг.

Недоволен услугой – пиши претензию

– Санитарное содержание общедомового имущества МКД подразумевает вывоз твердых коммунальных отходов и санитарную уборку придомовой территории и мест общего пользования. Также на постоянной основе управляющая компания (или товарищество собственников жилья) должна заниматься обслуживанием и уборкой контейнерных площадок, очисткой урн от мусора, – перечислила Наталья Назарова.

В холодный период, как отметила эксперт, в рамках санитарного содержания общедомового имущества актуальны следующие виды работ: уборка от снега и наледи площадок перед входом в подъезд, с тротуаров и внутриквартальных проездов, посыпка придомовой территории противогололедными материалами. В теплое время года – подметание придомовой территории, уход за зелеными насаждениями и их покос.

– Действующее законодательство устанавливает, что все вышеперечисленные работы обязана проводить обслуживающая организация (УК или ТСЖ), – подчеркнула Наталья Назарова. – Собственники помещений должны утвердить на общедомовом собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования.

Наталья Назарова напомнила: управляющая организация отвечает перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством РФ и договором управления.

Так, на управляющие организации возложены определенные обязанности – санитарное содержание общедомового имущества МКД. Пренебрежение ими грозит административным наказанием, которое предусмотрено статьей 7.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Полномочиями по привлечению к ответственности по данной статье наделена Государственная жилищная инспекция. Кроме этого, специалисты управления содержания жилфонда городской администрации могут также привлечь к административной ответственности УК или ТСЖ за невыполнение своих обязательств в соответствии со статьей 7.21 закона № 44 «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

– Таким образом, если горожане считают, что их управляющая организация ненадлежащим образом исполняет обязанности по содержанию дома, каждый собственник вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Она обязана рассмотреть обращение и дать ответ, – уверила Наталья Назарова. – Кроме этого, необходимо отметить, что любой собственник жилья вправе самостоятельно обратиться в суд с исковым заявлением к управляющей организации с требованием о выполнении работ, предусмотренных законодательством и договором управления и взысканием материального и морального ущерба.

Коммунальные услуги можно пересчитать

– Один из самых актуальных вопросов – о перерасчете за коммунальные услуги во время отпуска, когда все члены семьи, зарегистрированные в квартире, отсутствовали. Если они платят по счетчикам, проблем с коммунальными услугами не будет, ведь потребление в квартире будет по нулям, нужно будет оплатить только ОДН, – объяснил Роман Ершов. – Но если расчет ведется по нормативу, то в целях экономии нужно написать заявление в свою управляющую организацию на перерасчет и подкрепить доказательствами, что вы не жили в квартире. А перерасчет можно попросить, к примеру, за холодное и горячее водоснабжение.

– Сейчас, с наступлением тепла, мой вопрос не актуален. Но хочу знать, как мне поступить следующей зимой, если случится подобное. В этом году была неделя, когда в квартире было очень холодно. Уверена, что был нарушен температурный режим. Как произвести перерасчет в таком случае? – обратилась к спикеру слушательница экспресс-курса по ЖКХ Екатерина.

Спикер разъяснил: если температура в жилом помещении ниже установленной (температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов по Цельсию, в угловых комнатах – не ниже +20 градусов), потребитель вправе предъявить исполнителю – управляющей организации или ТСЖ – требования о безвозмездном устранении недостатка услуги.

Для перерасчета жилищно-коммунальных платежей необходимо иметь на руках заявку и акт проверки. Претензию необходимо писать в двух экземплярах. Один для управляющей организации, второй потребитель оставляет себе, и на этом экземпляре представитель УК или ТСЖ должен поставить роспись и дату получения претензии.

После того как управляющая организация получила претензию, она обязана провести в квартире потребителя проверку качества коммунальной услуги и составить акт проверки, что и будет являться основанием для перерасчета размера платы.

При перерасчете учитывается размер жилплощади и количество прописанных лиц. Полученная сумма будет засчитана в счет оплаты начисляемой суммы следующего месяца.

Также эксперты муниципальной школы по вопросам ЖКХ отметили, что проблема может также скрываться в самой квартире потребителя. Одна из распространенных причин холодных температур в квартире – разрушенные или сделанные с нарушением межпанельные швы (если панельный дом), дефекты в наружных стенах. А также содержащие дефект, устаревшие или просто плохо собранные окна.