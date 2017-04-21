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Будут учить жить

По законам финансовой грамотности

Президент России Владимир Путин объявил, что пришла пора разработать стратегию государственной политики в сфере защиты прав потребителей. На заседании Госсовета, который недавно прошел в Великом Новгороде, глава государства заявил, что самые острые проблемы сейчас концентрируются именно в сфере услуг, в том числе финансовых.

– Люди берут в долг не только в связи с какими-то тяжелыми обстоятельствами. Зачастую они откликаются на заманчивые предложения, не имея ресурсов для выполнения взятых обязательств, обманывают сами себя – к сожалению, в основном по причине финансовой безграмотности. А среди кредиторов есть и такие, кто сознательно вводит людей в заблуждение, не объясняя им условия займа и не раскрывая всю цепочку возможных последствий. В результате большинство заемщиков практически неминуемо попадает в долговую спираль, – обозначил проблему Владимир Путин.

Почему проблема расходования личных денежных средств россиянами стала предметом обсуждения на Госсовете? Что входит в понятие «финансовая грамотность», кто должен обучать новым компетенциям и какие плюсы дает рядовому гражданину финансовый ликбез?

«В» обратился за комментариями к нашему постоянному эксперту председателю НП «Лига финансовых институтов» Александру Ивашкину.

– Действительно, проблемы в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовая грамотность населения – это взаимосвязанные вопросы, крайне актуальные последние годы, – отметил Александр Ивашкин. – В нашей стране остро стоит проблема долгов домохозяйств перед различными кредиторами, а экономическая ситуация в России просто заставляет высшее руководство государства обратить самое пристальное внимание на компетентность граждан в денежных вопросах.

Каждый может привести сотни примеров, как человек, неплохо зарабатывающий, не может обеспечить себе достойное существование, вынужден брать взаймы, доверяет сбережения мошенникам или сам пускается в аферы… Значит, большой доход не гарантирует финансовую независимость.

В денежных вопросах люди очень часто выступают далеко не лучшими судьями. Поэтому в определенных обстоятельствах даже компетентные, успешные граждане начинают действовать иррационально, в ущерб собственным долгосрочным – подчеркну, не сиюминутным! – интересам. Люди действуют, не отдавая себе отчета в возникающих рисках, взваливая на себя неподъемные финансовые обязательства, проявляя порой невероятную недальновидность, стремясь как можно скорее и любой ценой получить имущество или услугу.

Например, микрозаймы (в народе их называют «заем до зарплаты»). На этом же Госсовете приводились данные: полная стоимость кредита в микрофинансовых организациях находится на очень высоком уровне, гораздо выше банковских тарифов, в среднем 600 процентов. Хотя, как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, такой процент в год никто не в состоянии платить. Но люди все равно берут такие кредиты и в результате становятся заложниками постоянно растущего долга.

Президент Владимир Путин на прошедшем Госсовете указал на необходимость воспитания у россиян культуры потребления финансовых услуг. А это и есть задача уроков финансовой грамотности – создавать и поддерживать здоровые финансовые привычки, получать знания и навыки, чтобы эффективно управлять ресурсами на личном уровне, разбираться в таких вопросах, как кредитный менеджмент, сбережения и домовладение.

И меня, как финансиста, не может не радовать, что на самом высоком уровне понимают важность образованности населения в экономических вопросах и потребуют от регионов вести широкую просветительскую работу по финансовому ликбезу.

На мой взгляд, законодатели и чиновники должны поработать над созданием программы, которая смогла бы готовить потребителя к пользованию финансовыми услугами с разными поставщиками услуг (банкирами, страховщиками, инвестиционщиками и др). А каждый из уровней соответствовал бы жизненному циклу человека (3–6 лет, 7–17, 17–22, 23–65, 65 и старше): ясли, учеба, работа, пенсия и т.д. Ведь во все эти периоды придется пользоваться всеми продуктами финансовых институтов: брать кредиты и ипотеку, страховать имущество, обучать детей, рассчитывать свои жизненные риски и понимать, что надеяться надо на себя, а не на «добрый случай» и «авось пронесет».

У нас любят приводить в пример зарубежный опыт. Так вот, сейчас в более чем в 50 странах мира существуют национальные стратегии финансового образования населения. Кроме того, финансовая грамотность, как отмечается в международных манифестах, это «...необходимый навык для людей в ХХI веке и важный компонент усилий любой экономики, которая хочет эффективно поддерживать экономическую и финансовую стабильность, всесторонне развиваться и создавать благополучие для граждан и для домохозяйств».

Если мировые державы такое значение придают финансовой образованности своих граждан, видят именно в этом путь к финансовой стабильности населения, то, видимо, тому есть веские основания.

Автор : Александр КАРАСЕВ

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