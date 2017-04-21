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Все хотят в чиновники

Более всего желающие найти работу в Приморье хотели бы устроиться в сферу госслужбы. Об этом говорят данные, приведенные пресс-службой сайта HH.ru.

Здесь на одно предложение претендуют 11 соискателей, а в целом на одну вакансию в Приморье приходится 4,4 резюме.

По мнению аналитиков, компании сегодня весьма критично смотрят на соискателей. Если еще три года назад кандидату, слегка недотягивающему до нужного уровня, могли предложить обучение за корпоративный счет, то сегодня такая история больше похожа на исключение из правил.

По сравнению с докризисным периодом сейчас тщательнее отбирают людей на вакантное место, считают аналитики сайта. Работодатели не ограничиваются лишь одним собеседованием: предлагают профессиональные тесты, проводят оценку. Делают все, чтобы уменьшить ошибки при подборе и найти специалиста.

Еще год назад работодатели часто искали одного специалиста, который может совместить сразу несколько функций в компании. Сейчас чаще выбор делается в пользу узких специалистов.

Что касается времени, которое может уйти на поиск работы, то тут многое зависит от возраста, специализации, позиции, требований соискателя. Чем выше должность, на которую претендует кандидат, тем больше времени занимает поиск. Например, для топ-менеджера нормально искать новую работу до года. А вот для рядового специалиста оптимальный срок – три-четыре месяца. 

Автор : Отдел новостей «В»

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