Стрелять, потом думать?

Люди, следящие за последними техническими достижениями и движением мировой инженерной мысли, наверняка читали об удачном приземлении первой ступени ракеты Falcon9, которую запустила американская компания SpaceX. Глава компании Илон Маск превратился в эталонного человека новой эры. Миллиардер-энтузиаст, деятельный мечтатель, воплощающий смелые задумки в реальность с завидным успехом. Как такого не любить?

Есть подозрение, что улыбчивый и успешный Илон Маск – «человек с открытки». Этакий свадебный генерал, который нужен отрасли для ее продвижения. И его материальный вклад в развитие космической отрасли по сравнению со средствами NASA крайне невелик.

Пусть даже так. Илон Маск дал проекту свою репутацию, репутацию успешного бизнесмена. Поставил ее на кон в игре, где ставки крайне высоки. Проект SpaceX – один из перспективнейших в отрасли. Он позволит максимально удешевить запуски кораблей сначала легкой весовой категории, а в будущем, возможно, и в тяжелой. Имя Илона Маска привлекает других меценатов, становится примером для подражания, вдохновляет молодых людей на научные подвиги.

А теперь давайте взглянем, что происходит с рекламой космических технологий у нас. Последняя обсуждаемая новость: робот Федор, который в 2021 году должен стать единственным пассажиром космического корабля «Федерация», научился стрельбе по-македонски, то есть с обеих рук. Об этом в Твиттере сообщил вице-премьер России и председатель наблюдательного совета Рос-космоса Дмитрий Рогозин. Он также отметил, что теперь идет работа над мелкой моторикой умной машины и алгоритмом принятия ею решений.

В этой новости кое-что меня настораживает. Во-первых, для развития моторики и практических испытаний автомат могли бы научить игре на гитаре или пеленанию младенцев, но научили лихому ковбойскому приему. Во-вторых, сначала научили стрелять, а уже потом будут учить принимать решения.

И хочется порадоваться за успешные испытания робота-пилота, но все это преподносится так, что, кроме иронии, ничего не вызывает.

Специалисты, которые готовили механического стрелка, прекрасно предвидели ироничную реакцию и сравнение с Терминатором. И сознательно на это шли. Зачем? Чтобы повеселить зрителей? В условиях, когда Россия опустилась на третье место по количеству космических запусков после США и Китая, такие новости радовать уже не могут.