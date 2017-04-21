Бизнесмены вооружились детектором лжи

Полиграф – не панацея, но хороший помощник

Практику применения полиграфа на предприятии, законность его использования и способы проверки сотрудников изучали бизнесмены на семинаре, организованном муниципальным казенным учреждением «Центр развития предпринимательства» Владивостока.

Как оказалось, вопросы, поднятые на семинаре, для руководителей компаний более чем актуальны. Область применения полиграфа достаточно широка: прием на работу, проверка персонала на лояльность, служебные расследования, судебные экспертизы.

Больше всего участников интересовало, можно ли обмануть детектор лжи. Оказывается, чтобы провести умную машину, требуется определенная физиология или обучение по специальным методикам. Также необходимо заранее знать, какого вида будет использован полиграф и какую методику применит специалист.

Как объяснила полиграфолог Наталья Кулик, детектор лжи – всего лишь один из способов проверки.

– Обследование на полиграфе – это всегда комплекс мер, – заявила эксперт. – Мы работаем с невербаликой (информацией, принимаемой в общении и взаимодействии по неречевым каналам – жестам, интонации, мимике, выражению глаз и лица), с психологией, с графологией (изучением почерка человека с целью разгадать его характер). Даже беседа с исследуемым человеком выстроена специальным образом. Проверка с помощью одного полиграфа не даст исчерпывающего ответа.

Предприниматели внимательно слушали спикера, делая многочисленные пометки в блокнотах.

Как пояснила Наталья Кулик, в основном предприниматели обращаются к экспертам за помощью в двух случаях. Во-первых, когда нанимают человека на работу, и чаще всего речь идет о должностях, подразумевающих материальную ответственность. Наниматель хочет знать, насколько он может доверять такому сотруднику.

Во-вторых, при возникновении разного рода происшествий.

– Часто руководители компаний выбирают объектом проверки совсем «не тех» работников, – сокрушается Наталья Кулик. – Недавно был случай. Обратился к нам директор компании, в которой в последнее время участились недостачи. Директор просил проверить всех, кто может быть причастен, кроме одного, кому он безмерно доверяет. В итоге оказался расхитителем именно бывший вне подозрений. Либо другая ситуация. На одном из предприятий на протяжении длительного времени недосчитывались прибыли. Планируют одну сумму, а получается много меньше. Почему – непонятно. Под сомнение ставили всех, кроме одного менеджера. Выяснилось, что он организовал параллельный бизнес: оптом скупал продукцию производства своей компании и перепродавал дороже, чем взяло бы его предприятие, поставщикам.

Кстати, по большей части полиграфологи разбирают ситуации, связанные с кражей денег. В первую очередь после непродолжительной беседы отсекают сотрудников, которые находятся вне подозрений. Дальше начинается основная работа.

– Часто тот, кого мы подозреваем, обладает какой-то нужной информацией. Предположим, совершена кража в компании. Обозначен круг лиц, которые проходят полиграф. Выяснить сразу, кто совершил противоправное деяние, невозможно. Один что-то слышал, второй вынес, третий спрятал, а четвертый шел мимо и увидел, как деньги выносят. Тут нужно так лавировать и задавать такие вопросы, чтобы в конечном счете выйти на злоумышленника.

Еще один аспект, который волновал бизнесменов, заключается в правомочности применения детектора лжи, ведь полиграф – дело добровольное и заставить человека проходить исследование не может никто. Однако наши предприниматели находят рычаги давления на своих сотрудников. Так, один из участников семинара признался, что в их компании раз в несколько месяцев с помощью специальной автоматической системы случайным образом отбираются специалисты отделов, которые будут проходить полиграф. Если один человек не прошел проверку, обследование машиной проходит весь отдел, в котором трудится работник.

Впрочем, позиции навязывания детектора лжи придерживаются далеко не все руководители бизнеса.

– От полиграфа может отказаться каждый мой сотрудник, – уверяет руководитель компании «Технолиния» Константин Филатов. – Даже если служба безопасности компании советует проверить того или иного работника, я прошу предъявить мне доказательства, что человек виноват в том или ином незаконном деянии. На всякий случай на детектор лжи мы никого не отправляем. Если же специалист откажется проходить проверку, заставлять его не буду и попрошу службу безопасности искать другие методы доказательства вины.

Бизнесмены не отпускали полиграфолога еще около двух часов, настолько актуальной оказалась тема. Коммерсантов интересовала также стоимость услуги проверки, квалификация практикующих во Владивостоке полиграфистов. Бизнесмены признались, что данное мероприятие, как и другие, организованные Центром развития предпринимательства Владивостока, существенно помогают им в развитии их дела.

К слову, с момента основания мэром Владивостока Игорем Пушкаревым ЦРП (с 2012 года) в стенах учреждения прошло около 400 мероприятий. Только за 2017 год центр провел более 20 конференций, семинаров и круглых столов. Консультативная поддержка пользуется неизменным спросом среди бизнесменов. Всего за время работы центра мероприятия посетили более 15 тысяч человек.