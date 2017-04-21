Бизнесмены вооружились детектором лжи

Новостная лента
Апрель, 25 вторник
15:46
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
15:46
Пластиковые отходы угрожают экологии
15:46
​Политические скандалы в Приморье набирают обороты Эксклюзив
15:44
Общественные организации Владивостока получают субсидии от администрации города
15:32
В Приморье определят лучшего работника почты
15:14
Во Владивостоке заменят 3,5 километра теплотрассы Эксклюзив
15:04
IV фестиваль «MAMAparty_vl» пройдёт во Владивостоке
14:51
Родительский день стал причиной серьезных пробок на кладбищах Владивостока Видео
14:44
Погода в Приморье потенциально опасна
14:34
Зачем России сильный рубль?
14:25
Во Владивостоке прибыла крупная партия устройств «ЭРА-ГЛОНАСС»
14:18
​Во Владивостоке скоро закончится отопительный сезон
14:08
82-я школа Владивостока стала победителем городских экологических игр Фото
13:58
Информация о перестрелке спецназа и военнослужащих опровергнута Эксклюзив
13:46
При тушении серьезного пожара в Арсеньеве спасены три человека Фото и Видео
13:34
МИД Узбекистана планирует открыть генконсульство во Владивостоке
13:23
Во Владивостоке состоится хакатон
13:11
Василий Авченко: Купюра "Владивосток 2000" появится к 20-летию альбома "Морская" Видео
12:57
Приморский депутат прокомментировал громкое заявление губернатора Эксклюзив
12:46
На пожаре в Михайловском районе спасен один человек
12:34
Пьяный приморец отправил свой джип в кювет Эксклюзив
12:22
В Приморье за сутки произошло более 90 аварий
12:10
Владивостокские огнеборцы спасли из горящего подъезда семерых человек
11:57
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
11:45
Сотрудники полиции ищут нелегалов
11:33
Пьяный лихач устроил ДТП в Приморье
11:20
Новые автобетоносмесители готовятся к отправке во Владивосток с завода-производителя Фото
11:13
Владивосток останется без горячей воды Эксклюзив
11:00
Школьники Владивостока убедились, что вести здоровый образ жизни «This is здорово» Фото
10:48
У жительницы Приморья изъято более 6 кг марихуаны
10:36
Подробности криминальной истории, своей жестокостью всколыхнувшей столицу Приморья
10:21
Часть домов во Владивостоке останется без света сегодня, 25 апреля Адреса
10:09
Поиски пропавших в Тернейском районе рыбаков продолжаются
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4120 (59) от 25 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Красоты во дворах без труда не бывает
Учения открестились от политики
На подиуме – до 16 и младше
В школах Владивостока появятся классы с педагогическим уклоном
Конкурс поднимет престиж профессии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Бизнесмены вооружились детектором лжи

Полиграф – не панацея, но хороший помощник

Практику применения полиграфа на предприятии, законность его использования и способы проверки сотрудников изучали бизнесмены на семинаре, организованном муниципальным казенным учреждением «Центр развития предпринимательства» Владивостока.

Как оказалось, вопросы, поднятые на семинаре, для руководителей компаний более чем актуальны. Область применения полиграфа достаточно широка: прием на работу, проверка персонала на лояльность, служебные расследования, судебные экспертизы.

Больше всего участников интересовало, можно ли обмануть детектор лжи. Оказывается, чтобы провести умную машину, требуется определенная физиология или обучение по специальным методикам. Также необходимо заранее знать, какого вида будет использован полиграф и какую методику применит специалист.

Как объяснила полиграфолог Наталья Кулик, детектор лжи – всего лишь один из способов проверки.

– Обследование на полиграфе – это всегда комплекс мер, – заявила эксперт. – Мы работаем с невербаликой (информацией, принимаемой в общении и взаимодействии по неречевым каналам – жестам, интонации, мимике, выражению глаз и лица), с психологией, с графологией (изучением почерка человека с целью разгадать его характер). Даже беседа с исследуемым человеком выстроена специальным образом. Проверка с помощью одного полиграфа не даст исчерпывающего ответа.

Предприниматели внимательно слушали спикера, делая многочисленные пометки в блокнотах.

Как пояснила Наталья Кулик, в основном предприниматели обращаются к экспертам за помощью в двух случаях. Во-первых, когда нанимают человека на работу, и чаще всего речь идет о должностях, подразумевающих материальную ответственность. Наниматель хочет знать, насколько он может доверять такому сотруднику.

Во-вторых, при возникновении разного рода происшествий.

– Часто руководители компаний выбирают объектом проверки совсем «не тех» работников, – сокрушается Наталья Кулик. – Недавно был случай. Обратился к нам директор компании, в которой в последнее время участились недостачи. Директор просил проверить всех, кто может быть причастен, кроме одного, кому он безмерно доверяет. В итоге оказался расхитителем именно бывший вне подозрений. Либо другая ситуация. На одном из предприятий на протяжении длительного времени недосчитывались прибыли. Планируют одну сумму, а получается много меньше. Почему – непонятно. Под сомнение ставили всех, кроме одного менеджера. Выяснилось, что он организовал параллельный бизнес: оптом скупал продукцию производства своей компании и перепродавал дороже, чем взяло бы его предприятие, поставщикам.

Кстати, по большей части полиграфологи разбирают ситуации, связанные с кражей денег. В первую очередь после непродолжительной беседы отсекают сотрудников, которые находятся вне подозрений. Дальше начинается основная работа.

– Часто тот, кого мы подозреваем, обладает какой-то нужной информацией. Предположим, совершена кража в компании. Обозначен круг лиц, которые проходят полиграф. Выяснить сразу, кто совершил противоправное деяние, невозможно. Один что-то слышал, второй вынес, третий спрятал, а четвертый шел мимо и увидел, как деньги выносят. Тут нужно так лавировать и задавать такие вопросы, чтобы в конечном счете выйти на злоумышленника.

Еще один аспект, который волновал бизнесменов, заключается в правомочности применения детектора лжи, ведь полиграф – дело добровольное и заставить человека проходить исследование не может никто. Однако наши предприниматели находят рычаги давления на своих сотрудников. Так, один из участников семинара признался, что в их компании раз в несколько месяцев с помощью специальной автоматической системы случайным образом отбираются специалисты отделов, которые будут проходить полиграф. Если один человек не прошел проверку, обследование машиной проходит весь отдел, в котором трудится работник.

Впрочем, позиции навязывания детектора лжи придерживаются далеко не все руководители бизнеса.

– От полиграфа может отказаться каждый мой сотрудник, – уверяет руководитель компании «Технолиния» Константин Филатов. – Даже если служба безопасности компании советует проверить того или иного работника, я прошу предъявить мне доказательства, что человек виноват в том или ином незаконном деянии. На всякий случай на детектор лжи мы никого не отправляем. Если же специалист откажется проходить проверку, заставлять его не буду и попрошу службу безопасности искать другие методы доказательства вины.

Бизнесмены не отпускали полиграфолога еще около двух часов, настолько актуальной оказалась тема. Коммерсантов интересовала также стоимость услуги проверки, квалификация практикующих во Владивостоке полиграфистов. Бизнесмены признались, что данное мероприятие, как и другие, организованные Центром развития предпринимательства Владивостока, существенно помогают им в развитии их дела.

К слову, с момента основания мэром Владивостока Игорем Пушкаревым ЦРП (с 2012 года) в стенах учреждения прошло около 400 мероприятий. Только за 2017 год центр провел более 20 конференций, семинаров и круглых столов. Консультативная поддержка пользуется неизменным спросом среди бизнесменов. Всего за время работы центра мероприятия посетили более 15 тысяч человек.

Автор : Катерина МАТВЕЕВА

comments powered by Disqus
В этом номере:
Красоты во дворах без труда не бывает
Красоты во дворах без труда не бывает

Тысячи горожан приняли участие в генеральной уборке

Учения открестились от политики
Учения открестились от политики

В конце минувшей недели к югу и к северу от Корейского полуострова начались масштабные учения ряда стран. В то время как по обе стороны 38-й параллели армии КНДР и Республики Корея приведены в состояние повышенной готовности и замерли в ожидании провокаций.

На подиуме – до 16 и младше
На подиуме – до 16 и младше

Первые дни Тихоокеанской недели моды, что проходит во Владивостоке, прошли, можно сказать, под девизом «до 16 и младше».

В школах Владивостока появятся классы с педагогическим уклоном

Подростков, тяготеющих к преподавательской деятельности, объединят в специальные социально-гуманитарные классы.

Конкурс поднимет престиж профессии
Конкурс поднимет престиж профессии

Конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» пройдет 28 апреля во Владивостоке.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4119

Горожан призвали взяться за метлы и кисти
Пороховая бочка на Корейском полуострове
Центральная площадь стала продуктовой. На два дня
ПЭТ-исследованиям добавят препаратов
«Бессмертному полку» нужны волонтеры
Дачникам расскажут о вредителях и болезнях овощей

газета
газета "Владивосток" № 4118

Сезон ремонта наступил
Чартерный рейс из Владивостока в Янгянг запустят в мае
По доходам становись!
Мишек откормили и отправили в лес
Ветеранам вручат сертификаты
Первомай откроет колонна будущего

газета
газета "Владивосток" № 4117

«Дачный бум» входит в моду
Любви и ревности даже морские котики покорны
Вход на кладбища закрыт. Временно
Ночь – отличное время для чтения
Пишите письма иероглифами. Или кириллицей
Уважаемые жители Владивостока! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

газета
газета "Владивосток" № 4116

Всем добра и чистоты
Город избавляется от незаконных построек
«Даже если построят, сдать не сможем…»
Подросток совершил восемь ДТП, катаясь на автомобиле во дворе
Вот и тополя распустились…
«Фронтовики» составляют карту свалок