Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала с приморской столицы

Первыми в Приморье георгиевскую ленточку получат жители Владивостока.
Как сообщили в пресс-службе края, волонтеры раздали около 500 символов Великой Победы на центральной площади Владивостока в минувший понедельник.
– Узнать ребят можно было по ярким жилетам с логотипом регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Ребята не только раздавали георгиевские ленточки всем желающим, но и рассказывали, как их правильно носить, – уточнили в администрации края.
Акция продолжится во Владивостоке и Приморье до самого Дня Победы.
В конце минувшей недели к югу и к северу от Корейского полуострова начались масштабные учения ряда стран. В то время как по обе стороны 38-й параллели армии КНДР и Республики Корея приведены в состояние повышенной готовности и замерли в ожидании провокаций.
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