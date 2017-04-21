Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала с приморской столицы

Первыми в Приморье георгиевскую ленточку получат жители Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе края, волонтеры раздали около 500 символов Великой Победы на центральной площади Владивостока в минувший понедельник.

– Узнать ребят можно было по ярким жилетам с логотипом регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Ребята не только раздавали георгиевские ленточки всем желающим, но и рассказывали, как их правильно носить, – уточнили в администрации края.

Акция продолжится во Владивостоке и Приморье до самого Дня Победы.