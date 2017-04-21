В школах Владивостока появятся классы с педагогическим уклоном

Подростков, тяготеющих к преподавательской деятельности, объединят в специальные социально-гуманитарные классы.

Уже в будущем учебном году это произойдет в пяти школах Владивостока: № 44, 45, 52, 70 и 77, сообщили в пресс-службе администрации города.

Предложение создать профильные классы поступило от директоров школ в ходе совещания, посвященного вопросам привлечения молодых специалистов. И вот теперь его поддержали родители. По их словам, это может способствовать становлению чуткого, понимающего и ответственного человека.

Все эти школы заключат соглашение со Школой педагогики ДВФУ о льготном поступлении в вуз, а впоследствии обеспечат выпускников рабочими местами в школах Владивостока. Сейчас руководство школ занимается утверждением нормативных актов и разрабатывает учебные планы.

По мнению Оксаны Унтиловой, директора школы № 44, работа с документами будет закончена уже в мае. А значит, все желающие девятиклассники пяти школ смогут получать усиленную гуманитарную подготовку уже со следующего учебного года.

Создание профильных классов лишь одна из мер по привлечению молодых специалистов. Несколько лет назад глава города Игорь Пушкарев организовал доплаты молодым педагогам, а также выдачу им подъемных, напомнили в пресс-службе мэрии. Последние выплачиваются единоразово при устройстве на работу. Молодой специалист получает на руки около 42 тысяч рублей. Что касается ежемесячных доплат, то их размер варьируется от 13 до 18 тысяч рублей. Эти деньги педагог получает ежемесячно вместе с зарплатой на протяжении первых трех лет работы.