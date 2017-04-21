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На подиуме – до 16 и младше

Первые дни Тихоокеанской недели моды, что проходит во Владивостоке, прошли, можно сказать, под девизом «до 16 и младше».
На подиуме – до 16 и младше

Как сообщила пресс-служба Pacific Fashion Week, в первый день состоялся конкурс юных дизайнеров «Мода без границ». Зрители увидели несколько десятков ярких коллекций, выполненных в самых различных стилях из самых различных материалов. Ткань, бумага, старые плюшевые игрушки, ракушки, целлофановые пакеты и пенопласт – все это начинающие дизайнеры Приморья использовали в своих красочных работах. «Мода без границ» никого не оставила равнодушным, потому что фантазия юных дизайнеров действительно не имеет границ. Каждый гость получил замечательную возможность погрузиться в мир детства.

Конкурс состоял из четырех номинаций: Fashion street, «Костюмы из нетрадиционных материалов», «Конкурс одного платья» и «Костюмы для любимых праздников».

Затем пришла очередь Kids Fashion Day. Впервые на одной площадке собрались как начинающие дизайнеры детской одежды, так и авторы уже состоявшихся брендов. На показе было представлено несколько уникальных работ: коллекция из текстиля «Одеяла для новорожденных», а также коллекция «Рождественская», созданная командой дизайнеров во главе с Татьяной Зайцевой по заказу Русской православной церкви для детских праздников. Студентки Лейла Багирова и Дарья Половицкая продемонстрировали коллекцию под названием «Морская», а Снежана Федорова и Опейеми Огундиран, приехавшая во Владивосток из Нигерии, показали коллекцию «Променад».

Гости мероприятия также смогли увидеть лучшие коллекции участников конкурса «Мода без границ».

В конце показа были объявлены победители конкурса «Юная фотомодель».

  

Автор : Отдел новостей «В»

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